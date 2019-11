Il Galaxy Fold 2 compare sul sito africano di Samsung

Samsung ha annunciato il Galaxy Fold, il suo primo smartphone pieghevole della storia, lo scorso febbraio.

La società sudcoreana lo ha poi lanciato sul mercato a settembre, dopo una serie di rinvii dovuti ad alcuni problemi riscontrati sui primi dispositivi della prima serie.



Di fatto, il produttore non ha ancora parlato della possibilità di vedere un Galaxy Fold 2, ma i numeorosi interventi del suo numero 1 D.J Koh hanno fatto chiaramente capire che Galaxy Fold non rimarrà un esperimento isolato, ma anzi che nei prossimi mesi attorno a lui dovrebbe essere costruita una vera e propria gamma di dispositivi pieghevoli, con form factor differenti.

Ora, un po’ a sorpresa, Samsung ha aggiornato il suo sito africano con una pagina di supporto per il modello SM-F700F, che si ritiene sia uno smartphone pieghevole con design a conchiglia, simile al Motorola Razr 2019 annunciato la scorsa settimana e in uscita in Italia il 4 dicembre.



La pagina non rivela nulla riguardo alle caratteristiche tecniche del dispositivo: fornisce solo il nome in codice, che è “Bloom”, e dovrebbe approdare sul mercato, poco dopo il Galaxy S11 atteso invece per la fine di febbraio al Mobile World Congress 2020.

Ora che Samsung ha iniziato a compliare e mettere online le pagine di supporto sui suoi siti ufficiali, è probabile che nelle prossime settimane ne sapremo di più su quello che bolle in pentola.

