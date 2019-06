L’edizione limitata OnePlus 7 Pro Almond Edition è finalmente arrivata anche in Europa, dopo il lancio negli Stati Uniti, in Cina e in India all’inizio di questo mese.

Il telefono è già disponibile per la vendita. La versione Almond (tradotto letteralmente Mandorla) è disponibile solo nella configurazione da 8/256 GB al prezzo di 759 euro.

Il OnePlus 7 Pro Almond Edition è un modello in edizione limitata, ma l’azienda non ha ufficializzato quante saranno le unità disponibili. Il dispositivo può comunque essere acquistato al sito ufficiale di Oneplus.

Colore a parte, le caratteristiche tecniche sono identiche a quelle del modello OnePlus 7 Pro.