OnePlus 10: arriva l’11 gennaio con fotocamere Hasselblad e processore Snapdragon 8 Gen 1

In molti si attendevano l’arrivo, nella giornata odierna, dell’attesissimo OnePlus 10 Pro. In realtà, oggi è stato semplicemente confermata la data di lancio del nuovo smartphone.

Con un paio di teaser, infatti, OnePlus ha annunciato che il suo prossimo flagship arriverà l’11 gennaio. Sarà naturalmente presentato in Cina.

La notizia è stata accompagnata da una serie di immagini diffuse sul sito Web di OnePlus e sui canali social ufficiali dell’azienda.

Le foto, che pubblichiamo in questa notizia, confermano il design posteriore del telefono caratterizzato da un enorme segmento quadrato sul lato sinistro dove sono alloggiate tre fotocamere e un flash ad anello.

Pete Lau, co-fondatore e CEO di OnePlus, ha affermato che le specifiche non sono la parte essenziale per giudicare uno smartphone. In un lungo post, rivolgendosi ai suoi follower sul social network cinese Weibo, Lau sostiene che le le specifiche rappresentino solo la base di un telefono: che, in più, deve però offrire avere “prestazioni eccezionali”.

Le parole del manager sembrano un chiaro riferimento al fatto che lo smartphone di OnePlus integrerà feature in grado di migliorare l’efficienza del telefono e di ottimizzarne il funzionamento.

Non ci sono ancora specifiche ufficiali di OnePlus 10 Pro, ma i rumors della vigilia parlano della presenza del chipset Snapdragon 8 Gen 1, della ricarica cablata da 80 W e di quella wireless da 50 W. Sul fronte imaging, la fotocamera principale dovrebbe essere da 50 Megapixel.

Lo schermo dovrebbe essere un Super AMOLED da 6,7 ​​pollici con una risoluzione di 1440p, ma con una tecnologia LTPO 2.0 evoluta in grado di restituire una maggiore fluidità. Da tre generazioni i flagship di OnePlus sono sempre arrivati in doppia versione: base e Pro. È probabile che anche la nuova serie segua lo stesso principio: ci attendiamo un modello OnePlus 10 con un prezzo inferiore e la versione top OnePlus 10 Pro con fotocamere Hasselblad.