Samsung Galaxy S21 FE ufficiale: in ritardo ma bilanciato

Il Samsung Galaxy S21 FE era atteso da tempo ma Samsung ha deciso di presentare il suo “Fan Edition” il 4 gennaio 2022, come parte del CES Show di Las Vegas. Dopo le vendite sottotono del segmento premium, questo modello arriva in ritardo per via della carenza globale di chip.

Squadra vincente non si cambia. L’S21 FE riprende la formula del suo predecessore: offrire una versione leggera dell’S21 mantenendo ciò che il brand considera essenziale.

Design e fotocamere

Ciò che Samsung non ha ritenuto essenziale è, ad esempio, l’alluminio sul blocco fotografico e il telaio dell’S21, che qui è stato sostituito dalla plastica.

Come è consuetudine quando si abbandona il metallo, il produttore ha optato per toni piuttosto giovanili come Lavender e Olive, accompagnati da un bianco e nero opaco. A proposito, questi colori corrispondono in tutto e per tutto a quelli dei Galaxy Buds 2.

Un altro punto in cui lo smartphone fa alcune concessioni rispetto all’S21: la definizione del sensore fotografico associato allo zoom X3 ha perso qualche pixel lungo la strada. Gli altri due sensori, invece, associati all’ottica grandangolare e ultragrandangolare, includendo la loro definizione e il sensore selfie passa addirittura da 10 a 32 Megapixel.

Sensore principale da 12 Megapixel

Ultra grandangolare da 12 Megapixel

Zoom medio X3 da 8 Megapixel

Sensore selfie da 32 Megapixel

Per il resto lo smartphone non ha nulla da invidiare all’S21 a cui si ispira. Passiamo ora a cosa cambia poco rispetto al suo predecessore, o addirittura una cosa offre di meglio.

Un Galaxy S21 aggiornato

L’S21 FE propone molti nuovi elementi sotto la scocca per eclissare rapidamente l’S21 originale. Pensiamo, ad esempio, al fatto che sia il primo smartphone Samsung ad offrire la One UI 4 (Android 12) fin da subito, garantendo di fatto un ulteriore anno di aggiornamento.

A prima vista, sullo schermo non ci sarebbe nulla da dire, visto che mantiene su carta la maggior parte delle specificità dell’S21 (Full-HD+, 120 Hz…) ma aggiunge due piccoli dettagli che potrebbe fare la differenza: è già uno schermo da 6,4 pollici contro 6,2 pollici, che senza dubbio piacerà agli appassionati di schermi più grandi. E, dal rilascio dell’S21, il rivestimento in vetro che lo ha protetto ha guadagnato trazione con il Corning Gorilla Glass Victus. Garantita anche la certificazione IP68.

Un altro punto interessante: Samsung ha scelto di equipaggiare il suo S21 FE con uno Snapdragon 888 piuttosto che con il suo Exynos 2100, spesso ritenuto meno efficiente. Tuttavia, ci sarà un po’ meno RAM poiché la configurazione di base dell’S21 FE ha solo 6 GB contro gli 8 GB del classico S21.

Sulla ricarica e sulle dimensioni della batteria non cambia nulla: conta su 4500 mAh e una carica a 25W cablata e 15W wireless.

Prezzi e uscita in Italia

S21 FE sarà disponibile in quattro colori: lavanda, oliva, nero e bianco. Costerà 769 euro per la versione 6 GB di RAM + 128 GB di memoria e sarà disponibile dal 11 gennaio 2022.