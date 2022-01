TP-Link: tutte le novità presentate al CES 2022

TP-Link ha presentato oggi a CES 2022 le sue ultime proposte in tema di tecnologie e soluzioni di networking. In particolare si amplia la gamma router con il modello Archer AXE200 Omni – dispositivo Wi-Fi 6E che porta la velocità wireless a un nuovo livello – e la gamma Deco con Deco XE200 con sistema Mesh Wi-Fi 6E integrato, che assicura un Wi-Fi affidabile e potente in tutta la casa.

A questi si aggiunge un’innovazione importante per la serie Tapo, che viene implementata grazie al sistema ‘Smart Actions’ utile per creare infinite sinergie tra i dispositivi e adattarli sempre di più alla routine quotidiana.

Router Tri-Band Wi-Fi 6E

Il router Archer AXE200 Omni Tri-Band Wi-Fi 6E (primo della gamma con questa tecnologia) è il risultato di questo impegno e ha già ottenuto il riconoscimento CES 2022 Innovation Awards. È dotato di una velocità wireless fino a 11 Gbps e sfrutta la banda a 6 GHz per performance di rete ancora più elevate. È anche un eccellente dispositivo di accesso alla rete cablata grazie ad una porta 10G e una porta WAN/LAN 2.5G.

Archer AXE200 Omni integra anche innovative antenne rotanti, che possono essere direzionate automaticamente dal router o dall’app dedicata, per ottenere la migliore copertura wireless possibile.

Deco XE200, il sistema mesh Tri-Band Wi-Fi AX11000

Il nuovo Deco XE200 sfrutta il Wi-Fi 6E e la tecnologia Mesh per offrire una connessione ultraveloce tri-band fino a 11.000 Mbps. Inoltre, estende la portata della copertura wireless, permettendo la connessione di oltre 200 dispositivi. Le sedici antenne ad alto guadagno forniscono una trasmissione simultanea più elevata e supportano anche l’intrattenimento multi-gigabit.

Deco XE200 include anche la tecnologia avanzata Mesh AI-Driven, che impara automaticamente attraverso l’utilizzo e introduce degli accorgimenti per fornire sempre un WiFi su misura per le caratteristiche dell’ambiente e le esigenze dell’utente.

Antenne Smart Deco

Le Antenne Smart Deco possono regolare dinamicamente attraverso oltre 256 pattern. L’algoritmo intelligente rileverà automaticamente le unità Deco nel raggio d’azione e stabilirà un backhaul più forte tra di loro per fornire una maggiore velocità con una migliore copertura. Le antenne sprigionano la maggior parte del potenziale WiFi resistendo alle interferenze, aumentando la velocità e ampliando la copertura WiFi.

EasyMesh

Basata sullo standard Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh, tale tecnologia permette di creare, con qualsiasi access point che la supporti, una rete Wi-Fi Mesh continua per l’intera abitazione.

I prodotti EasyMesh sono pensati per garantire un roaming trasparente ad alte velocità. All’interno del network, infatti, tutti i router e range extender EasyMesh condividono lo stesso nome di rete e assicurano quindi a tutti i device una connessione senza interruzioni.

Tapo Smart Actions: la smart home su misura per l’utente

La linea di prodotti Tapo comprende una varietà di dispositivi smart, tra cui interruttori, lampadine e videocamere di sicurezza interna ed esterna, che possono dialogare tra loro per migliorare la quotidianità dell’utente. A CES l’azienda presenta il sistema Tapo Smart Actions, che rende l’ecosistema ancora più intelligente grazie alla possibilità di impostare scenari e routine personalizzate che integrano più dispositivi e si attivano tramite movimenti o timer. In questo modo le azioni smart saranno ancora più semplici e veloci.