OnePlus 10 Pro, con tripla fotocamera, processore Snapdragon 8 Gen 1 e ricarica rapida da 80W

OnePlus 10 Pro – lanciato in Cina nei primi giorni del 2022 – ha fatto oggi il suo debutto globale. Lo smartphone, identico a quello visto in Asia, ha subito un’importante modifica solo negli Stati Uniti dove, a causa dell’incompatibilità con le reti a 110 V, offre una ricarica rapida di 65 W, rispetto agli 80 W dell’Europa.



OnePlus 10 Pro [scheda tecnica qui] è animato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, abbinato a due opzioni di memoria: 8/128 GB e 12/256 GB. Lo schermo è un Amoled da 6,7 ​​pollici con risoluzione di 1440p che, rispetto al pannello di OnePlus 9 Pro, è stato aggiornato alla tecnologia LTPO2. Il display ha frequenza di aggiornamento adattiva che va da 1Hz a 120Hz.

La fotocamera

OnePlus 10 Pro è dotato di un sensore fotografico principale Sony IMX789 da 48 Megapixel, abbinato a un teleobiettivo da 8 Megapixel e a una ultrawide da 50 Megapixel con un sensore Samsung JN1 e campo visivo di 150 gradi. OnePlus – proprio come la consociata Oppo – ha collaborato nella realizzazione del reparto fotografico con l’iconico marchio svedese Hasselblad. Anche la fotocamera selfie è tutta nuova rispetto ai modelli passati: qui c’è un sensore da 32 Megapixel, con luminosità f/2.2.

OnePlus 10 Pro esegue OxygenOS 12.1, basata su Android 12 e come tutti gli altri flagship di OnePlus riceverà tre importanti aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80 W. C’è anche il supporto per la ricarica wireless AirVOOC da 50 W che, secondo il produttore, ricarica il telefono da 0 al 100% in 47 minuti.

OnePlus 10 Pro supporta l’HyperBoost Gaming Engine, che alimenta una serie di nuove funzionalità per il gaming progettate per offrire un’esperienza di gioco più stabile e reattiva, tra cui la General Performance Adapter (GPA) Frame Stabilizer e O-Sync.

GPA Frame Stabilizer ha l’obiettivo di ridurre la fluttuazione del frame rate durante le sessioni di gioco e per far sì che, laddove si verifichino dei cali di frame rate, questo accada gradualmente e non con drammatici cali improvvisi.

O-Sync, invece, aumenta fino a sei volte la velocità di sincronizzazione tra il processore e il display del OnePlus 10 Pro durante le sessioni di gioco. Questo riduce i tempi di risposta fino a 30 millisecondi, quindi il dispositivo reagisce più rapidamente ad ogni tocco.

Colori, prezzi e disponibilità di OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro sarà in vendita – in due varianti di colore: Volcanic Black e Emerald Forest – su oneplus.com e Amazon a partire dal 5 aprile 2022. In variante Volcanic Black sarà disponibile la versione da 8+128 GB a 919 euro, e la versione da 12+256 GB a 999 Euro. In variante Emerald Forest sarà disponibile la versione da 12+256 GB a 999 euro.