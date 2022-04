Motorola Moto G52 è ufficiale con un leak

Nuovo smartphone di Motorola in vista. Il noto informatore Evan Blass ha rilasciato alcuni dettagli su quello che sarà un modello di fascia media dell’azienda, ovvero il Moto G52. Una caratteristica peculiare c’è, rispetto al predecessore G51: al contrario di questo, infatti, non supporterà il 5G.

In effetti, più che un seguito del G51, questo nuovo modello si presenta più come un G41 aggiornato. Il Moto G52 utilizzerà un chip Snapdragon 680, meno potente dello Snapdragon 480+ usato dal G51. In confronto a quest’ultimo, però, avrà il vantaggio dell’efficienza. Inoltre disporrà di 4/6 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna.

Il telefono vanterà inoltre di un display di 6,55 pollici FHD+ con refresh rate di 90 Hz. Per le fotocamere, si parla di un modulo posteriore principale da 50 Megapixel, assieme a una lente grandangolare da 8 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel. Anteriormente, invece, ci sarà una selfie cam da 16 Megapixel.

Infine, la batteria del Moto G52 sarà di 5.000 mAh e certificazione IP52 per resistenza a polvere e acqua. Il costo non è ancora noto: a giudicare dai modelli precedenti, possiamo aspettarci un prezzo dai 200€ in su.