OnePlus 12 avrà una batteria da record con ricarica wireless

OnePlus 12 è ormai davvero alle porte. Il nuovo flagship infatti sarà annunciato domani, e fino a ora abbiamo scoperto che il design della sua fotocamera sarà molto simile al suo predecessore. Non una notizia particolarmente emozionante, ma per fortuna oggi ne arriva un’altra, questa volta relativa alla batteria.

Secondo le nuove informazioni, infatti, OnePlus 12 avrà una batteria di 5.400 mAh. Si tratta nientemeno che della batteria più grande mai vista su OnePlus, e supporterà anche la ricarica cablata da 100W e la ricarica wireless da 50W. Grazie a queste lo smartphone si ricaricherà completamente in 26 minuti via cavo e in 55 minuti senza fili.

OnePlus 12 potrebbe non essere l’unico smartphone della gamma ad arrivare questo mese. Un dispositivo con il numero di modello CPH2609 è stato certificato presso il CQC (China Quality Certification Center) e l’IMDA, l’ente regolatore dei media e delle comunicazioni di Singapore. Il modello è comparso anche su Camera FV5 con una configurazione di fotocamere da 50 MP + 50 MP + 8 MP sul retro e un sensore selfie da 16 MP. In molti si aspettano che questo misterioso dispositivo sia il modello OnePlus 12R, che supporterà anch’esso la ricarica cablata da 100W.

Il lancio globale del telefono è programmato per il 23 gennaio, a un prezzo ancora ignoto.