OnePlus presenta OnePlus 12 e 12R con tripla fotocamera, super batterie e ricarica rapida da 100W

OnePlus ha lanciato oggi la nuova serie OnePlus 12, composta da due modellli: OnePlus 12 e 12R.

La nuova gamma si pone un obiettivo ambizioso: offrire smartphone con elevate prestazioni, consumo energetico ottimizzato, dissipazione efficiente del calore e una durata prolungata.

OnePlus 12

OnePlus 12 dotato di un display da 6.82 pollici, con risoluzione di 1.440 x 3.168 pixels (e una densità di 510 ppi) e un refresh rate di 120 Hz.

È alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, che promette un miglioramento del 30% nelle prestazioni della CPU e un aumento del 25% nelle prestazioni della GPU.

Sul fronte fotografico, OnePlus 12 è dotato della fotocamera Hasselblad Camera for Mobile di quarta generazione, con sensore grandangolare Sony LYT-808 da 50 Megapixel, una camera periscopica da 64 Megapixel f/2.6 con zoom ottivo 3x e da una ultrawide da 48 Megapixel. Il telefono gira video con le seguenti risoluzioni: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps.

OnePlus 12 integra un sistema di raffreddamento Dual Cryo-velocity VC, caratterizzato da una struttura di dissipazione capillare 3D e un design VC doppio con la superficie più ampia mai realizzata. Questa innovativa configurazione rivoluziona il flusso del refrigerante, riducendo significativamente il surriscaldamento. La soluzione è volta ad assicurare temperature più basse e, di conseguenza, un minor consumo della battera. Batteria che qui è da 5.400 mAh con ricarica SUPERVOOC cablata da 100 W, che permette di ricaricare il telefono in 26 minuti passando dal 1% al 100%. La ricarica wireless è da 50W.

OnePlus 12R

OnePlus 12R si presenta con uno schermo da 6,78 pollici, LTPO 4.0, dotato di un sistema intelligente di frequenza di aggiornamento dinamico che consente di passare da frequenze di aggiornamento di 1Hz a 120Hz in modo più rapido. Reagisce anche alla velocità di uno swipe dell’utente, il che significa che uno swipe lento sullo schermo potrebbe vedere la frequenza di aggiornamento cambiare solo a 60Hz, 72Hz o 90Hz, mentre un rapido movimento di scorrimento farà salire il dispositivo a 120Hz.

Il dispositivo è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ed è dotato di una tripla fotocamera con un sensore principale da 50 Megapixel, f/1.8, con OIS, un secondo sensore da 8 Megapixel, f/2.2 (ultrawide) e una macro da 2 Megapixel, f/2.4.

Ancora più potente, rispetto al modello 12, la batteria, che offre una capacità “monstre” da 5.500 mAh, con ricarica rapida da 100 W.

Prezzi, disponibilità e promo di lancio

OnePlus 12 sarà disponibile al prezzo di 1099.00 euro, mentre OnePlus 12R costerà al 699.00 euro. La novità è che, oltre ai tradizionali canali, gli smartphone OnePlus saranno disponibili anche su OPPO Store (ricordiamo che i brand realme, Oppo e OnePlus fanno capo a uno stesso gruppo).

Proprio per inaugurare il nuovo canale, occasione del lancio, ci saranno esclusive promozioni acquistando su OPPO Store. Preordinando e acquistando il nuovo OnePlus 12 entro il 5 febbraio, gli utenti potranno beneficiare di uno sconto di 100 euro e ricevere un voucher da 150 euro utilizzabile su OPPO Store a partire da marzo 2024. Preordinando e acquistando il OnePlus 12R entro il 12 febbraio, gli utenti potranno invece ricevere un voucher da 100 euro utilizzabile su OPPO Store a partire da marzo 2024.

Coloro che invece acquistano OnePlus 12 nella versione da 16GB+256GB di RAM su OnePlus.com o sull’app OnePlus Store tra il 23 e il 25 gennaio potranno selezionare un regalo gratuito tra le seguenti opzioni:

Un paio di Cuffie Bang & Olufsen Beocom Portal

Un paio di cuffie OnePlus Buds Pro 2

Una cover per OnePlus 12

Infine, per chi acquisterà uno dei due smartphone nei negozi fisici, dal 23 gennaio al 5 febbraio, OnePlus 12 sarà disponibile in pre-ordine scontato di 100 euro. Gli utenti inoltre riceveranno un voucher dal valore di 50 euro da spendere presso la stessa insegna. Successivamente, dal 5 al 29 febbraio OnePlus 12 sarà disponibile in vendita con uno sconto immediato alla cassa di 100 euro. Dal 23 gennaio al 12 febbraio, inoltre, gli utenti che acquisteranno OnePlus 12R riceveranno un voucher dal valore di 100 euroda spendere presso la stessa insegna dove è avvenuto l’acquisto.