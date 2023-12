Oneplus 12 ufficiale con Snapdragon 8 Gen 3 e tripla fotocamera Hasselblad

OnePlus ha lanciato OnePlus 12 in Cina nel corso di un evento speciale per il decimo anniversario dell’azienda.



OnePlus 12 è dotato del più recente processore Snapdragon 8 Gen 3 e offre fino a 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

Sulla parte frontale campeggia un display AMOLED LTPO curvo da 6,82 pollici con una risoluzione di 1.440 x 3.168 pixel e una frequenza di aggiornamento adattiva di 1-120 Hz. Il pannello, realizzato da BOE, è pubblicizzato dall’azienda produttrice per raggiungere una luminosità di picco fino a 4.500 nit per contenuti HDR o 1.600 nit nell’uso normale. OnePlus vanta anche una funzione di attenuazione PWM a 2.160 Hz e di filtraggio della luce blu.

Sul retro il pacchetto dedicato alla fotocamera impreziosita dal marchio Hasselblad: è caratterizzata da un obiettivo principale da 50 Megapixel con sensore Lytia 808 (lo stesso utilizzato su OnePlus Open con pixel da 1,12 µm e un obiettivo f/1,7 equivalente a 24 mm con OIS), abbinato a un modulo teleobiettivo da 64 Megapixel equivalente a 70 mm con zoom ottico 3x. C’è infine una terza fotocamera ultrawide da 48 Megapixel equivalente a 14 mm con sensore IMX581.



In Cina OnePlus 12 è mosso dalla ColorOS 14.0, basata su Android 14, mentre con grande probabilità in Europa arriverà con la OxygenOS 14.

Il telefono è dotato di una batteria a doppia cella da 5.400 mAh, la più grande mai vista su un telefono OnePlus fino ad oggi. Lo smartphone supporta anche la ricarica wireless fino a 50 W e la ricarica wireless inversa da 10 W. Un buona notizia dopo aver visto la funziona eliminata da OnePlus 11 e OnePlus. La ricarica cablata, invece, è da 100 W. Infine, c’è la protezione IP65 contro polvere e getti d’acqua.

Il flagship assicura anche i più recenti standard di connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 e offre un trasmettitore IR e un connettore USB Type-C 3.2 per velocità di trasferimento via cavo più elevate.

Oneplus 12: prezzi e disponibilità

OnePlus 12 è disponibile nei colori nero, verde smeraldo e bianco. Il prezzo in Cina parte da 4.299 CNY (607 dollari) per il modello da 12/256 GB e arriva a 5.799 CNY (818 dollari) per la versione con 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. OnePlus 12 è già in preordine in Cina mentre le vendite inizieranno l’11 dicembre.