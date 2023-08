OnePlus Ace 2 Pro, confermata la RAM da 24 GB

OnePlus Ace 2 Pro, che arriverà il 16 agosto, era da lungo tempo soggetto di molte voci. Annunci recenti ne hanno confermato la veridicità, confermandone alcune caratteristiche davvero interessanti.

Secondo un rumor, OnePlus Ace 2 avrebbe avuto 24GB di RAM. OnePlus ha annunciato proprio di recente che lo smartphone sarà dotato di nientemeno che 24 GB di RAM LPDDR5X, confermando il valore ipotetico. Lo spazio di memoria interna non è conosciuto ufficialmente, ma secondo la piattaforma AnTuTu sarà di ben 1 TB. Ci sarà anche una versione con 16 GB di RAM, che potrebbe avere 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione.

In precedenza, OnePlus ha confermato che l’Ace 2 Pro sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2 e avrà uno schermo OLED da 6,74″ con frequenza di aggiornamento a 120Hz e risoluzione 1.5K, supporto HDR10+ e una densità di pixel di 450 ppi. Sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh, pubblicizzata per ricaricarsi completamente in 17 minuti con il caricatore GaN da 150W incluso, che supporterà anche la ricarica rapida USB PD da 45W. Ormai sappiamo quasi tutto del nuovo telefono, ma possiamo aspettarci altre rivelazioni sulla strada verso l’uscita.