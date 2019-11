OnePlus annuncia il suo Black Friday con oltre 100€ di sconto

OnePlus ha annunciato nelle ultime ore uno sconto di 140€ sul modello OnePlus 7 Pro per il periodo del Black Friday. L’offerta sarà valida per una selezione di configurazioni e opzioni di colore oltre ad includere una custodia gratuita in nylon ad ogni acquisto.

Le offerte OnePlus 7 Pro Black Friday sono le seguenti:

Almond, 8 GB di RAM + 256 GB di memoria per €619 risparmiando €140

Mirror Gray, 8 GB di RAM + 256 GB di memoria per €619 risparmiando €140

Nebula Blue, 8 GB di RAM + 256 GB di memoria per €619 risparmiando €140

Mirror Gray, 6 GB di RAM + 128 GB di memoria per €599 risparmiando €110

Nebula Blue, 12 GB di RAM + 256 GB di memoria per €729 risparmiando €100

La promozione è disponibile su oneplus.com dalle ore 11, dal 21 novembre al 9 dicembre. Gli acquirenti possono riscattare l’offerta utilizzando il codice ‘2019BF’ al momento dell’acquisto.