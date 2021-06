OnePlus non abbandonerà OxygenOS per ColorOS, o forse sì

Pochi giorni fa Pete Lau, CEO di OnePlus, aveva annunciato la decisione dell’azienda di “integrarsi” con Oppo per “essere più efficiente” e in grado di distribuire “aggiornamenti software più veloci e stabili” per i suoi utenti.

E anche se Lau ha affermato che OnePlus “continuerà a funzionare in modo indipendente”, ci sono ancora alcune domande senza risposta, una delle quali riguarda l’uso della skin Android personalizzata sugli smartphone dell’azienda. Le versioni globali degli smartphone OnePlus eseguono infatti OxygenOS, mentre i modelli cinesi giravano su HydrogenOS prima che tale interfaccia fosse sostituita dalla ColorOS di Oppo.

Ecco perché i fan di OnePlus sono preoccupati e temono che, alla fine, OxygenOS sarà sostituita ovunque con ColorOS così da permettere una più profonda integrazione con Oppo. Lau ha confermato che OxygenOS rimarrà il sistema operativo per i dispositivi OnePlus globali al di fuori del mercato cinese; ma tale dichiarazione non sembra aver sgombrato del tutto il campo dai dubbi.

Anche perché nei giorni scorsi è trapelata una nota interna di OnePlus (pubblicata dal noto leaker Evan Blass) nella quale si chiede ai dipendenti di non rispondere ad alcuna domanda su OS o ColorOS che abbia a che fare con l’integrazione con OPPO e che fornisce una risposta pre-confezionata in caso di richiesta: “Al momento non abbiamo aggiornamenti per quanto riguarda i sistemi operativi. Resta sintonizzato sui nostri canali ufficiali“

Una risposta tutt’altro che convincente e che solleva più di una perplessità. Perché se il progetto è davvero quello di abbandonare OxygenOS, OnePlus avrebbe dovuto chiedere ai suoi dipendenti di comunicarlo con le debite attenzioni e non di fornire risposte vaghe alle domande dei clienti.

Tuttavia potrebbe solo trattarsi di un classico caso di comunicazione interna non proprio perfetta. La nota include anche le risposte alle domande sulla relazione fra OnePlus e Oppo, il destino delle attuali linee di prodotti, il ruolo di Mr. Lau nell’organizzazione, la futura strategia di prodotto e altro ancora.