OnePlus Nord 2: processore MediaTek Dimensity 1200, tripla fotocamera con prezzo a partire da 399 euro

OnePlus ha lanciato OnePlus Nord 2 5G, nuovo modello della famiglia Nord che rappresenta una forte evoluzione rispetto al modello presentato lo scorso anno. Inoltre, il produttore cinese ha riallineato il prezzo dei dispositivi rendendoli senza dubbio più appetibili rispetto ad esempio alla gamma flagship rappresentata da OnePlus 9 e 9 Pro, con un prezzo di ingresso di 399 euro.



OnePlus Nord 2 è dotato di una tripla fotocamera con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), offre ricarica Warp Charge 65 ed è mosso dal processore MediaTek Dimensity 1200-AI: è a tutti gli effetti il Soc top di gamma del chipmaker di Taiwan, modificato per poter beneficiare della potenza dell’intelligenza artificiale.

Il telefono ha un display fluid AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate a 90 Hz e integra l’interfaccia con OxygenOS 11.3 e si presenta con due diversi tagli di memoria: 8/128 e 12/256 GB (non espandibili con schede microSD).

La fotocamera

OnePlus Nord 2 integra un sensore principale da 50 Megapixel Sony IMX766 f/1.8, una fotocamera ultragrandangolare da 8 Megapixel con campo visivo di oltre 119 gradi f/2.3 e di una macro da 2 Megapixel f/2.4. Il gruppo delle ottiche può avvalersi dell’intelligenza artificiale, in grado di riconscere fino a 22 scenari e regolare in automatico le migliori impostazioni di scatto.

Nella parte frontale una sefie camera da 32 Megapixel con sensore Sony IMX615.

Non mancano modalità di scatto evolute come Nightscape Ultra (che migliora la classica Nightscape già vista su altri modelli OnePlus) e GroupShots 2.0 (sulla fotocamera anteriore) in grado di rilevare fino a cinque volti alla volta e capace di ottimizzare il tono della pelle e gli altri dettagli del viso.

Il telefono, come detto in apertura di pezzo, è mosso dal processore MediaTek Dimensity 1200-AI

La batteria è da 4.500 mAh ed è dotata di ricarica rapida WarpCharge 65, che permette la ricarica del dispositivo da 0 a 100 in meno di 35 minuti.

OnePlus Nord 2: prezzi e promozione di lancio

OnePlus Nord 2 5G sarà disponibile sul oneplus.com e su Amazon.it a partire dal 28 luglio. La versione da 8GB di RAM con 128 GB ROM sarà disponibile a partire da 399 euro, mentre quella da 12 GB di RAM con 256 GB ROM sarà disponibile da 499 euro.

OnePlus sta inoltre organizzando il preordine per tutti i suoi fan che desiderano acquistare OnePlus Nord 2 5G prima del 28 luglio. Il preordine su oneplus.com e Amazon inizia dal 22 luglio alle 17:00 e termina il 27 luglio. Tutti coloro che acquisteranno OnePlus Nord 2 5G su oneplus.com durante il periodo di preordine saranno i primi a ricevere il dispositivo con spedizione anticipata dal 26 luglio. Ulteriori vantaggi includono il 10% di sconto sulla cover del Nord 2 e sullo schermo protettivo e il 50% di sconto su OnePlus Buds Z.

Due le colorazioni: Blue Haze e Grey e Sierra.