Come scaricare il Green Pass con la tessera sanitaria (guida facilissima)

Se avete completato la prima o la seconda vaccinazione contro il Covid-19, dovreste aver ricevuto un Sms che vi permette di scaricare il famigerato Green Pass con la sola tessera sanitaria. Vediamo come fare!

Si parte da un SMS

La prima cosa da fare è quella di verificare l’arrivo dell’SMS a seguito della vaccinazione. Cercate quindi nella sezione messaggi del cellulare. Se avete effettuato anche la seconda vaccinazione troverete due messaggi, utilizzate l’ultimo.

Seguite quindi le indicazioni e recatevi sul sito ufficiale: https://www.dgc.gov.it/ per completare la procedura. Il sito è un po’ dispersivo e con la navigazione rischiate di perdervi. Una volta caricata la Home Page, guardate subito sulla destra per trovare questa immagine.

Cliccate quindi sulla scritta: Su questo sito tramite tessera sanitaria. Se non riuscite a trovarlo cliccate su questo link. Vi ritroverete in questa schermata dove inserire le vostre informazioni.

Compilate il “form” inserendo le ultime 8 cifre della tessera sanitaria (le trovate sul retro), la sua data di scadenza (sempre sul retro), il tipo di codice (selezionate AUTHCODE) e il vostro codice identificativo, ovvero il codice preceduto da AUTHCODE che avete ricevuto via Sms. Compilate anche il campo codice di sicurezza (serve a impedire che dei bot provino il codice all’infinito), se non riuscite a leggerlo premete su audio e ascoltate le lettere da inserire.

Se avete compilato tutto correttamente arriverete a questa schermata dovre potrete scaricare sia la certificazione cartacea da stampare, sia il codice QR per la scannerizzazione.