OnePlus Open è ufficiale: caratteristiche tecniche e prezzi del foldable

OnePlus ha annunciato il suo nuovo smartphone con display pieghevole: si chiama OnePlus Open. Open si basa sul modello Find N3 appena annunciato di Oppo, ma dovrebbe portare l’eccellente hardware del telefono in più mercati a livello globale.



Da chiuso, OnePlus Open ha un display Amoled Super Fluid LTPO 3.0 da 6,31 pollici con risoluzione di 2.484×1.116 pixel e frequenza di aggiornamento dinamico da 10 a 120 Hz. Il pannello offre una luminosità di 1.400 nit e una luminosità di picco di 2.800 nit.

Una volta aperto, invece, OnePlus Open offre un display Amoled Flexi-fluid LTPO 3.0 da 7,82″ con risoluzione di 2.440×2.268 pixel con frequenza di aggiornamento dinamico da 1 a 120 Hz, proporzioni di 1,0758:1 e la stessa luminosità di picco del panello esterno.



OnePlus Open è disponibile nei colori Voyager Black e Emerald Dusk, ma per i consumatori europei avranno a disposizione solo la seconda opzione. Il telefono pesa 245 grammi ed è più leggero del Galaxy Z Fold5 di Samsung che ferma la bilancia a 253 grammi.

OnePlus Open ha una forte vocazione fotografica e integra cinque fotocamere realizzate in collaborazione con Hasselblad.

Le fotocamere di OnePlus Open

L’unità principale, posta sul retro, è rappresentata dal nuovo sensore da 48 Megapixel di Sony da 1/1,43″, con una lente stabilizzata otticamente da 24 mm e luminosità f/1.7. Il sensore LYTIA T808 è dotato di tecnologia transistor a doppio strato, un’architettura che promette una migliore sensibilità alla luce.

La fotocamera ultrawide ha un sensore da 48 Megapixel da 1/2″ con obiettivo da 14 mm f/2.2 e autofocus. Infine, c’è un teleobiettivo con sensore da 64 Megapixel da 1/2″ e obiettivo stabilizzato con zoom 3x, 70 mm equivalenti e luminosità f/2.6.

Le fotocamere selfie sono due: una da 20 Megapixel nella scocca interna e l’altra da 32 Megapixel posta sul display esterno.

OnePlus Open è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da 16 GB di Ram LPDDR5X e da 512 GB di spazio di archiviazione. Il pieghevole è alimentato da una batteria da 4.805 mAh con supporto di ricarica rapida da 67 W. OnePlus afferma che per passare dall’1% al 100% di carica sono necessari 42 minuti, mentre l’autonomia dovrebbe raggiungere l’intera giornata di utilizzo.



L’interfaccia OnePlus Canvas, secondo OnePlus è stata interamente riprogettata per il multitasking. OnePlus afferma che il 95% delle app tradizionali supporta il display esteso ed è possibile ridimensionare la finestra attiva in una configurazione multi-windows a proprio piacimento.

Prezzo e disponibilità di OnePlus Open

OnePlus Open è disponibile in un’unica configurazione di memoria da 16/512 GB al prezzo di 1.849 euro.

I primi clienti di OnePlus Open possono usufruire dei seguenti premi:

Offerta pre-ordine (disponibile dal 19.10 al 26.10):

OnePlus Buds Pro 2 in omaggio (valore 179 euro)

10% di sconto per gli studenti

Offerta “paga in 3”

Offerta di vendita aperta (disponibile dal 27.10 al 30.11):

OnePlus Pro 2R in omaggio (valore 149 euro)

Sconto del 10% per gli studenti

Offerta “paga in 3”

Chiunque acquisterà OnePlus Open sarà anche premiato con i seguenti sconti su altri prodotti OnePlus (disponibili fino al 30.11):