OnePlus Pad disponibile finalmente anche in Europa

Dopo una lunga attesa, OnePlus Pad è finalmente giunto in Europa. Sarebbe dovuto arrivare in aprile, in realtà, ma abbiamo dovuto attendere un po’ di più perché facesse capolino da noi. Ma finalmente è qui.

OnePlus Pad, lo ricordiamo, arriverà con processore MediaTek Dimensity 9000 e annessi 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Lo schermo sarà di 11,61 pollici, con refresh rate massimo di 144 Hz.

L’unico colore disponibile sarà Halo Green, ad un prezzo di €499. C’è però un’incognita: la presenza o meno del caricatore. Infatti prima era stato affermato che questo non sarebbe stato incluso, ma ora viene detto che acquistando il tablet si riceverà un SuperVOOC da 65 W incluso per caricare la batteria da 9.510 mAh.

Se ciò non bastasse ci sono tutta una serie di accessori acquistabili separatamente per OnePlus Pad: lo stilo a €99, la tastiera magnetica a €149, e il case a €59. Il tutto acquistabile sul sito di OnePlus, naturalmente.