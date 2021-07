OnePlus registra il marchio OnePlus Pad, possibile nuovo tablet all’orizzonte

OnePlus, già alle prese con la fusione con Oppo, potrebbe avere in serbo ulteriori annunci. Sul sito dell’EUIPO, ovvero l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea, la compagnia ha registrato il marchio “OnePlus Pad”, facendo pensare che si stia preparando all’annuncio di un tablet. OnePlus avrebbe compilato il modulo per la registrazione del marchio all’inizio di questo mese.

Questo documento non rende certa l’effettiva esistenza dell’OnePlus Pad. Tuttavia pare che anche altre aziende del gruppo BK Electronics, tra cui per esempio Vivo, stiano lavorando a tablet. Realme ha annunciato il mese scorso il Realme Pad, e non sembra improbabile che OnePlus si stia preparando a fare lo stesso.

La società cinese non ha ancora rilasciato nessun commento e, visto che il marchio è stato registrato solo di recente, potrebbe occorrere ancora un po’ di tempo. Una possibilità è che OnePlus abbia intenzione di presentare il tablet in collaborazione con Oppo, ma per ora non è stato confermato nulla di ufficiale.