OnePlus è ormai fra i pochi produttori di smartphone al mondo a non aver ancora svelato il suo modello di auricolari true wireless. Si tratta di un settore in grande crescita, ancora dominato da Apple, ma in cui tutti i maggiori vendor si sono cimentati negli ultimi mesi.

Ecco perché gli auricolari true wireless di OnePlus sono così tanto attesi. Le ultime informazioni a riguardo giungono dal team di XDA Developers, che riporta un’informazioni che potrebbe svelare parecchie indiscrezioni sull’accessorio: le cuffie si chiamerebbero OnePlus Pods.



Insomma, sembra che anche nel nome OnePlus non tema il paragone con Apple, un’azienda alla quale il produttore cinese guarda da sempre con rispetto ma anche con ambizione.



Dunque, l’azienda asiatica, che ha da poco lanciato la sua serie 8, sembra aver scelto di seguire una strada già percorsa, e di non voler incamminarsi sull’altro ovvio sentiero, che avrebbe portato con grande probabilità al nome OnePlus Buds.



Ma come saranno e, soprattutto, come “suoneranno” i nuovi OnePlus Pods? Purtroppo sappiamo ancora poco o niente. Le immagini che sono giunte fino ad ora dalla rete sono piuttosto generiche e ancora non dicono quali saranno le similitudini (nome a parte) con gli auricolari AirPods di Apple e le loro caratteristiche tencniche salienti.



Ma l’attesa non dovrebbe essere particolarmente lunga, pooché le cuffiette di OnePlus dovrebbero arrivare entro il prossimo mese, periodo in cui è anche previsto il lancio di un nuovo modello di fascia media.