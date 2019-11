OnePlus prepara un fitness tracker per il 2020

OnePlus potrebbe annunciare una fitness band per il prossimo anno. Questa informazione proviene da “Tech Auntyji”, un leaker che ha condiviso queste informazioni tramite il suo canale Twitter ufficiale riferendosi al futuro con queste parole: “mai accontentarsi”.

Il motto “Never Settle” è ormai il cavallo di battaglia di OnePlus da anni, quindi è abbastanza chiaro a chi si sta riferendo. Detto questo, potrebbe essere la prima volta che sentiamo parlare del fitness tracker di OnePlus.

Il nome dell’azienda è stato collegato a uno smartwatch e “un dispositivo indossabile” in passato. Solo voci senza alcuna conferma. Ma ad oggi la fonte non ha condiviso più informazioni sul dispositivo ne tantomeno quando sarà rilasciato. Provando ad indovinare, però, potrebbe essere lanciato insieme alla serie OnePlus 8 nel secondo trimestre del 2020, probabilmente ad aprile o maggio.

I dispositivi indossabili non sono esattamente il punto forte di OnePlus, ma l’azienda è sempre riuscita a sorprenderci. Ora, il territorio del fitness è nuovo per OnePlus e non abbiamo idea di come abbia intenzione di differenziarsi dai concorrenti ma ha fatto davvero un ottimo lavoro con gli auricolari wireless.

Non è la stessa cosa, è vero, ma sarà sicuramente interessante vedere cosa l’azienda ha da offrire. Se OnePlus deciderà di rilasciare una fitness band, avrà sicuramente alcune caratteristiche uniche in esclusiva con i propri modelli.