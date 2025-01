OnePlus presenta la nuova serie flagship: OnePlus 13 e 13R. Focus su fotografia e prestazioni [recensione]

OnePlus ha annunciato ufficialmente i suoi nuovi smartphone di punta, OnePlus 13 e OnePlus 13R. I dispositivi puntano a offrire prestazioni avanzate, miglioramenti nel comparto fotografico e un’esperienza utente arricchita da funzioni basate sull’intelligenza artificiale, con il nuovo sistema operativo OxygenOS 15.

OnePlus 13: fotografia e prestazioni al centro

Il OnePlus 13 è dotato di un sistema a tripla fotocamera sviluppata in collaborazione con Hasselblad. Include un sensore principale da 50 Megapixel con OIS, un teleobiettivo Triprism 3X da 50 Megapixel e un’ultra-grandangolare da 50 Megapixel ottimizzata per condizioni di scarsa illuminazione. Tra le funzionalità, spiccano la modalità Clear Burst, per scatti continui ad alta velocità, e l’Action Mode, per catturare soggetti in movimento. La modalità video supporta il 4K Dolby Vision su tutte le fotocamere.

Il dispositivo è alimentato dalla piattaforma Snapdragon 8 Elite, pensata per gestire applicazioni e giochi intensivi. Il display QHD+ da 6,7 pollici con tecnologia ProXDR a 120 Hz promette fluidità e alta qualità visiva. OnePlus 13 introduce RadiantView, una tecnologia che assicura una visione ottimale anche sotto luce solare intensa, mantenendo la chiarezza senza compromettere il comfort

Per la durabilità, OnePlus 13 ha ottenuto certificazioni IP68 e IP69, oltre a superare test di grado militare.

L’intelligenza artificiale sale a bordo di Oneplus 13

Come tutti i top di gamma di nuova generazione non poteva mancare una forte spinta verso l’intellgenza artificiale, qui integrata in OxygenOS 15. Per la produttività, la funzionalità Intelligent Search sfrutta l’elaborazione del linguaggio naturale per eseguire ricerche simultanee tra centinaia di file locali, comprendendo il contenuto e offrendo risultati rapidi e precisi. Con Circle to Search, integrato con Google, è sufficiente cerchiare, evidenziare o toccare qualsiasi immagine, video o testo per avviare una ricerca senza dover cambiare app. Altre funzionalità come PassScan con Google Wallet facilitano viaggi più veloci e fluidi, mentre AI Notes permette di sintetizzare e formattare appunti con un semplice tocco.

Inoltre, AI Translation consente una traduzione in tempo reale in più di 20 lingue, tra cui inglese, italiano, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, polacco e altre ancora, rendendolo uno strumento prezioso per il lavoro e i viaggi internazionali. Questa funzione arriverà con un aggiornamento del sistema operativo nel primo trimestre del 2025.

La creatività si potenzia con strumenti AI, come AI Detail Boost, che trasforma immagini a bassa risoluzione in alta qualità; AI Unblur, che rende nitide le foto sfocate; e AI Reflection Eraser, che elimina i riflessi, anche nei ritratti, garantendo che ogni immagine raggiunga la massima qualità. Integrando queste funzionalità AI con un design centrato sull’utente, OxygenOS 15 offre un’esperienza più coinvolgente e semplificata per l’uso quotidiano.

Disponibile in tre colorazioni: Black Eclipse, Midnight Ocean (in pelle vegana) e Arctic Dawn (rivestimento in vetro), il telefono pesa 210 grammi e offre una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

OnePlus 13R: accessibilità senza rinunce

OnePlus 13R è equipaggiato con la piattaforma Snapdragon 8 Gen 3, fino a 12 GB di RAM e memoria UFS 4.0. Pensato anche per i gamer, offre un display 1,5K ProXDR da 6,78 pollici con supporto a 120 fps.

Il sistema a tripla fotocamera del OnePlus 13R prevede un obiettivo principale da 50 Megapixel, dotato del nuovo sensore Sony LYT-700 e OIS, un sensore per ritratti da 50 Megapixel con zoom ottico 2x, e una fotocamera ultra-grandangolare da 8 Megapixel.

OnePlus 13R è alimentato da una batteria da 6.000 mAh a celle singole e supportato dalla ricarica rapida 80W SUPERVOOC.

Il design riprende quello del OnePlus 13, con due varianti cromatiche: Nebula Noir e Astral Trail.

Prezzi e disponibilità Oneplus 13 e 13R

IOnePlus 13 è disponibile al prezzo di 1.029,00 euro nella versione da 12+256 GB di RAM e 1.179,00 euro nella versione da 16+512 GB di RAM. Le vendite inizieranno il 7 gennaio, mentre i preordini sono già attivi su OnePlus.com già dal 18 dicembre.

OnePlus 13R è disponibile al prezzo di 769,00 euro nella versione da 12+256 GB di RAM. Le vendite inizieranno il 14 gennaio, con i preordini attivi su OnePlus.com già dal 23 dicembre.

Per quanto riguarda gli accessori, la Cover magnetica Sandstone per OnePlus 13 e 13R e il Glass Screen Protector sono disponibili al prezzo di 24,99 euro, insieme al cavo OnePlus USB-A to Type-C da 150 cm. Per una maggiore personalizzazione, la Cover magnetica Wood Grain per OnePlus 13 è disponibile a 34,99 euro, mentre quella in Aramid Fiber ha un prezzo di 39,99 euro. Il potente AIRVOOC 50W Magnetic Charger in colorazione bianca è acquistabile a 69,99 euro, e il pratico PowerBank Magnetico da 5000 mAh è disponibile al costo di 79,99 euro.

Offerte e sconti su OnePlus.com

Per un periodo limitato, chi acquista il OnePlus 13 nella versione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria su OnePlus.com potrà beneficiare di uno sconto immediato di 100 €.

Chi sceglie invece di acquistare il OnePlus 13R avrà l’opportunità di acquistare, senza costi aggiuntivi, anche un accessorio a scelta tra lo smartwatch OnePlus Watch 2R, le cuffie OnePlus Buds Pro 3 o una cover.

Infine, su OnePlus.com, è previsto un bonus di 50 euro sulla permuta di entrambi i dispositivi e uno sconto del 10% dedicato agli studenti, valido per un periodo limitato.

Offerte e sconti su OPPO Store

Su OPPO Store, OnePlus 13 e OnePlus 13R saranno “in arrivo” a partire dal 7 gennaio.

Fino al 5 febbraio, chi acquisterà il OnePlus 13 nella versione da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria potrà usufruire di uno sconto di 100 euro, con il prezzo finale che scenderà a 1.079 euro. Inoltre, fino al 21 gennaio, sarà possibile acquistare, al prezzo di 1.080 euro, il OnePlus 13 in bundle con OnePlus Watch 2Re un caricatore 100W. Dal 22 gennaio al 5 febbraio, aggiungendo solo 1 euro al prezzo del telefono, sarà invece possibile acquistare anche il caricatore 100W.

Accessori e offerte

Gli accessori includono cover magnetiche, un caricabatterie wireless AIRVOOC da 50W (69,99 euro) e un powerbank magnetico da 5.000 mAh (79,99 euro). Sono disponibili bundle promozionali e sconti su OnePlus.com e OPPO Store, inclusi bonus permuta e offerte sugli accessori per chi preordina.