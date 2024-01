OneUI 6 arriva in Italia su Galaxy A14 5G

Finalmente il nuovo aggiornamento del sistema operativo di Samsung basato su Android 14, OneUI 6, sta arrivando su sempre più smartphone anche in Italia. L’aggiornamento è stato distribuito gradualmente e il rilascio è stato piuttosto lento, ma finalmente sempre più telefoni stanno cominciando a riceverlo: per esempio oggi sembra essere la volta della serie A14 5G.

La patch è piuttosto sostanziosa (circa 2 GB), e in effetti le novità sono davvero tante. Ci sono tanti miglioramenti nell’interfaccia, primo fra tutti nel pannello rapido. Diversi pulsanti (come quello del Wi-Fi o del Bluetooth) sono stati spostati in modo da potervi accedere più facilmente.

La schermata di blocco è più personalizzabile, è il font del sistema è cambiato. In più sono state migliorate l’interfaccia fotografica e sono state aggiunte nuove emoji.

I cambiamenti sono davvero tanti, e possono essere trovati sul sito ufficiale. L’importante è sapere che Galaxy A14 5G è uno solo dei tanti smartphone che riceverà, o ha già ricevuto, OneUI 6. Ci si aspetta che, nei prossimi mesi, l’aggiornamento raggiungerà tutti i dispositivi compatibili.