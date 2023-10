Onyx BOOX Note air3 C e Tab Ultra C Pro, i tablet in E Ink che sembrano davvero di carta

ONYX International annuncia oggi la disponibilità di due nuovi dispositivi per migliorare la lettura e l’esperienza creativa. Si tratta di BOOX Note air3 C e BOOX Tab Ultra C Pro, i nuovi quaderni E Ink a colori.

Onyx BOOX Note air3 C

Il Note air3 C prosegue il design classico della serie Note air, ma migliora lo schermo con un display in

bianco e nero da 300ppi e uno schermo a colori Kaleido3 da 150ppi. Con l’aggiunta di una pellicola per la scrittura a mano e un pannello in vetro ultra sottile, è possibile godere di un’esperienza di lettura e scrittura simile alla carta con un display a colori completo.

Onyx BOOX Note Air3 C è disponibile su Amazon, e in bundle con cover magnetica e Pen Plus su

euroshop.boox.com al prezzo consigliato di €549.99.

Onyx BOOX Tab Ultra C Pro

Il Tab Ultra C Pro, invece, è una potente workstation dotata di un processore Qualcomm octa-core da 2,8GHz, una fotocamera da 16MP con flash LED e 6GB+128GB di memoria con slot per schede microSD.

Il tablet è dotato di tastiera magnetica con trackpad integrato, per un’esperienza d’uso simile al PC. Questo permette di sfruttare tutte le opzioni avanzate per prendere appunti come la divisione dello schermo per il multitasking, la conversione delle note e altro ancora. Con la sincronizzazione cloud, si può accedere e gestire informazioni e idee cruciali con facilità.

BOOX Tab Ultra C Pro sarà disponibile a partire dalla fine del mese di ottobre al prezzo iniziale di €699.99, con cover standard e Pen2 Pro incluse; la cover con tastiera costa €169,99 ma acquistandola insieme a Tab Ultra C Pro si potrà avere con uno sconto del 40%.