Oppo A2 Pro, confermata la sostituzione gratuita della batteria

Oppo ha presentato oggi il suo nuono dispositivo della serie A, l’A2 Pro, in Cina. Come anticipato da alcuni rumor, la compagnia offrirà, in alcune circostanze, la sostituzione gratuita della batteria.

Oppo A2 Pro dispone di uno schermo curvo da 6,7 pollici FHD+ AMOLED con un tasso di aggiornamento di 120Hz. Utilizza, inoltre, il chipset MediaTek Dimensity 7050, con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria UFS 3.1. Il retro ospita una fotocamera principale da 64 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Ci sarà anche una certificazione all’acqua e alla polvere IP54 e di uno scanner di impronte digitali nel display.

Sotto i riflettori di Oppo A2 Pro c’è ovviamente la batteria. Questa sarà da 5.000 mAh, e Oppo promette che durerà almeno 4 anni dopo l’acquisto. Soddisfatti o rimborsati: se la capacità di questa dovesse scendere sotto all’80%, Oppo effettuerà una sostituzione gratuita. La ricarica sarà da 67W, e saranno presenti un motore di gestione della salute della batteria proprietario e un chip di alimentazione che monitorano la ricarica e impediscono il surriscaldamento e la sovraccarica.

L’A2 Pro di Oppo è disponibile nei colori Vast Black, Desert Brown (in pelle vegana) e Twilight. Il prezzo è fissato a 1.799 CNY (230 euro) per il modello da 8/128GB e sale a 2.399 CNY (310 euro) per la versione da 12/512GB. Le vendite in Cina inizieranno il 22 settembre. La domanda sorge spontanea: il ricambio delle batterie gratis arriverà anche in Italia? Purtroppo non lo sappiamo, ma vogliamo proprio augurarci di sì.