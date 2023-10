OPPO A38 sbarca in Italia con design leggero e funzioni avanzate

OPPO ha annunciato oggi l’arrivo in Italia dello smartphone OPPO A38. Si tratta di un dispositivo dal design iconico leggero che rimane fedele all’estetica iconica di OPPO.

OPPO A38 dispone di uno schermo HD+ da 6,56 pollici e refresh rate di 90 Hz. Questo può raggiungere fino ai 720 nits di luminosità grazie alla High Brightness Mode, che permette di visualizzare facilmente i contenuti anche alla luce del sole. L’All-Day AI Eye Comfort, poi, riduce al minimo l’affaticamento degli occhi.

Lo smartphone è alimentato dal processore MediaTek Helio G85, accompagnato da 128 GB di memoria e 4 GB di RAM. In aggiunta, lo spazio di memoria libero può essere convertito in fino a 4 GB di RAM aggiuntivi, per mantenere le performance in ogni situazione.

OPPO A38 avrà una fotocamera principale da 50 Megapixel e una secondaria da 2 Megapixel, naturalmente potenziate dall’intelligenza artificiale. Questa permette di scattare foto con effetto bokeh, e grazie al pixel binning i dettagli dell’immagine sono preservati anche in condizioni di scarsa luminosità.

Per finire, il telefono introduce una batteria da 5.000 mAh, che può essere alimentata completamente in 75 minuti grazie alla ricarica SUPERVOOC da 33 W Inoltre, la funzionalità All-Day AI Power Saving garantisce il supporto per 25 ore di standby continuo anche con una bassa percentuale di batteria, pari al 5%.

OPPO A38, certificato IP54, è disponibile nelle colorazioni Glowing Gold e Glowing Black nella configurazione 4GB+128GB a partire da oggi, al prezzo di 219,00€ su OPPO Store e, a partire dai prossimi giorni, su Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.