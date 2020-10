Oppo A53 ufficiale in Italia a 179€

OPPO ha annunciato l’arrivo in Italia dell’ultimo modello della Serie A, Oppo A53. Progettato per offrire prestazioni più veloci e fluide, è disponibile da oggi in quattro opzioni di colore: Fancy Blue, Mint Cream and Electric Black

Scheda tecnica

OPPO A53 si presenta con un display HD da 6.5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz incredibilmente fluido. A sostenere il tutto troviamo una grande batteria da 5000 mAh con una ricarica rapida da 18W per le emergenze, l’ultimo processore octa-core di Qualcomm e la RAM+ Memory Optimization di OPPO offrono prestazioni rapide a tutto tondo.

“In linea con la promessa della serie A di OPPO, A53 continua ad offrire una tecnologia forte che introduce un’esperienza mobile veloce e fluida per i nostri utenti, in uno smartphone accessibile in particolare a chi ha uno stile di vita dinamico”, ha dichiarato Li Ming General Manager di OPPO Italia AED. “Il Neo-Display a 90Hz di A53 offre una funzionalità che si trova sugli smartphone di punta, ma garantisce comunque una potenza di lunga durata, una performance più veloce e un’esperienza utente migliorata che si adatta alle esigenze quotidiane di intrattenimento e comunicazione”.

Oppo A53 viene fornito con il processore Qualcomm Snapdragon octa-core 460, che è tra gli ultimi octa-core annunciati nel 2020 ad offrire prestazioni mobile di alto livello per la fascia media affiancato poi da 4GB di RAM LPDDR4x e 64GB di storage basato su UFS 2.1.

Il reparto fotografico racchiude una tripla fotocamera AI da 13 Megapixel sul retro, una fotocamera principale da 13 Megapixel e un obbiettivo di profondità da 2 Megapixel. La tripla fotocamera AI è inoltre completata da una serie di eleganti funzioni della fotocamera, tra cui Portrait Bokeh, che cattura gli effetti bokeh naturali preservando i dettagli autentici nella foto; La modalità Dazzle Color ricostruisce i colori all’interno delle immagini per fotografie più vivide utilizzando una tecnologia avanzata di riconoscimento delle scene.

Dotato di una fotocamera frontale da 16 Megapixel e algoritmi di abbellimento, OPPO A53 consente di catturare selfie dall’aspetto naturale indipendentemente dall’ambiente, dal tono della pelle o dalle condizioni di illuminazione con straordinaria chiarezza.

Uscita e prezzo

OPPO A53 è disponibile a partire da 179 euro in quattro colori: Fancy Blue, Mint Cream and Electric Black. Le opzioni per A53 includono 4 GB di RAM + 64 GB di memoria. Arriverà anche la variante OPPO A53s in 2 colorazioni Fancy Blue e Electric Black con 4GB di RAM e 128GB di memoria.