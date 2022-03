OPPO A96: display da 6,59″, fotocamera da 50 Megapixel e ricarica rapida da 33W

OPPO ha presentato OPPO A96 [scheda tecnica completa], un nuovo smartphone che arricchisce la Serie A, la lineup di fascia media del brand cinese. Il dispositivo si distingue per la lavorazione OPPO Glow, resistente ai graffi e alle impronte, è dotato di una batteria a lunga durata da 5.000mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 33W e di un display Punch-Hole da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Display da 6,59″

OPPO A96 è dotato di un display punch-hole da 6,59” con refresh rate a 90Hz e un rapporto schermo-corpo del 90,8% oltre a una risoluzione Full-HD (1.080×2.412 pixel). La frequenza di aggiornamento è gestita dall’Adaptive Refresh Rate, la tecnologia sviluppata da OPPO per gli schermi LCD, che regola automaticamente la frequenza di aggiornamento dello schermo in base all’attività svolta dall’utente, garantendo una migliore fluidità e mantenendo basso il consumo energetico.

In più, il posizionamento del sensore di impronte digitali sul lato dello smartphone permette di sbloccare più facilmente il device e rende il design 3D di OPPO A96 più sottile e raffinato.

Il telefono è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680 4G, coadiuvata da una memoria di 8GB+128GB a cui si aggiunge il supporto alla funzione di espansione della RAM e la possibilità di estendere lo spazio di archiviazione con schede microSD.

Carica SUPERVOOC da 33W

La batteria da 5.000 mAh consente agli utenti di rimanere sempre connessi, garantendo fino a 154 ore di messaggistica su WhatsApp senza interruzioni. La tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC da 33W con soli 30 minuti di ricarica permette allo smartphone di raggiungere il 55% di ricarica.

La sezione fotografica

OPPO A96 vanta una fotocamera frontale da 50 Megapixel, con apertura f/1.8 abbinata a una 2 Megapixel f/2.4 per la gestione della profondità di campo.

La fotocamera posteriore supporta anche lo zoom digitale 5x e la possibilità di realizzare fino a 20 scatti in sequenza. Sulla parte frontale, invece, un’ottica da 16 Megapixel, una wide da 27 mm.

ColorOS 11.1

Lo smartphone gira sul sistema operativo ColorOS 11.1 che rende l’esperienza utente fluida ed efficiente. La funzione Bullet Screen Message riduce al minimo le interruzioni causate da chiamate o notifiche durante l’attività di gioco: le informazioni del messaggio, infatti, scorrono sullo schermo come finestre mobili. Inoltre, anche le caratteristiche legate alla privacy sono un elemento centrale di ColorOS, con funzioni come Private Safe e APP Lock che offrono agli utenti la possibilità di mantenere privati i loro dati e di utilizzare le applicazioni in totale sicurezza.

Prezzi e disponibilità

OPPO A96, nelle colorazioni Starry Black e Sunset Blue, è disponibile a partire da oggi al prezzo consigliato al pubblico di 299,99 euro.