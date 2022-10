OPPO Community raggiunge i 100mila utenti e festeggia con un regalo agli iscritti

Primo traguardo di grande importanza per la OPPO Community, che festeggia oggi i 100 mila iscritti.

Il raggiungimento di questo traguardo rappresenta per OPPO una conferma del ruolo che il brand è riuscito a ritagliarsi nel panorama italiano, come punto di riferimento per i consumatori.

Per festeggiare questo importante traguardo insieme con la sua Community, OPPO ha deciso di regalare a tutti i membri 4 coupon utilizzabili su OPPO Store. In particolare, ogni fan del brand avrà accesso a 1 coupon che gli consentirà di acquistare un Band Style al prezzo di soli 1,20 euro con una spesa minima di 25 euro, e a 3 coupon – uno da 5 euro, uno da 10 euro e uno da 20 euro – da utilizzare su un minimo di spesa rispettivamente di 50 euro, 75 euro e 100 euro.

La OPPO Community rappresenta uno spazio inclusivo ma anche un canale di comunicazione tra gli utenti e gli esperti dell’azienda. Gli iscritti possono condividere i loro interessi comuni legati alle innovazioni OPPO, sfruttando a pieno la tecnologia e superando le distanze ad una velocità impressionante.

I vantaggi della OPPO Community sono numerosi: nella sezione News è possibile rimanere aggiornati sulle iniziative di OPPO, sulle promozioni, sugli eventi e addirittura sulle novità riguardanti i prodotti in arrivo. Inoltre, sono attivi diversi contest che permettono agli utenti di condividere i loro migliori momenti catturati con gli smartphone OPPO e vincere fantastici premi. Attraverso il Forum, gli utenti possono ricevere assistenza direttamente dagli esperti OPPO, o, più semplicemente, possono sfruttare i tutorial per sapere come poter utilizzare al meglio i propri dispositivi OPPO. Infine, è possibile anche sapere cosa pensa la Community di ciascun prodotto, fare due chiacchere con altri OPPO enthusiast e conoscerli attraverso gli scatti pubblicati nella Photo Gallery.