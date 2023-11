Oppo conferma la data di presentazione di Reno11

La serie Reno11 di Oppo è stata appena confermata ufficialmente. L’azienda ha appena svelato la data dell’evento di lancio: si terrà in Cina il 23 novembre alle 14:00 locali (o alle 7 del mattino italiane). Se il lancio avverrà in un secondo momento in Europa ancora non si sa, ma per il momento possiamo goderci la presentazione di questo smartphone.

Secondo i rumor, il Reno11 Pro sarà dotato di uno schermo OLED curvo con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e oscuramento PWM a 2.160 Hz. Ci sarà anche il processore Snapdragon 8+ Gen 1, RAM LPDDR5x, memoria UFS 3.1 e una batteria da 4.700 mAh con supporto per la ricarica rapida a 80W.

Il retro sarà fornito di tre fotocamere. Queste saranno un sensore principale da 50 MP con OIS, uno ultrawide da 8 MP e uno da 32 MP con zoom ottico 2x. Il Reno11 Pro potrebbe avere anche altoparlanti stereo, un motore di vibrazione sull’asse X, una struttura in plastica e un peso di 190g.

Il modello di base di Reno11 dovrebbe invece avere uno schermo simile (ma con risoluzione inferiore), chipset Dimensity 8200, una batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida a 67W e fotocamere molto simili a quelle del Pro. Questo modello sarà leggermente più leggero, con un peso di 184g.