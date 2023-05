OPPO e AC Milan lanciano una capsule collection dedicata a Find N2 Flip

La partnership fra OPPO e AC Milan ha dato alla luce una nuova creazione: una capsule collection dedicata allo smartphone foldable Find N2 Flip in edizione limitata, disponibile solo su OPPO Store. In abbinata sono scaricabili anche i wallpaper dinamici dell’amata squadra rossonera per lo schermo esterno.

Dopo la prestigiosa collezione Qeeboo, presentata in occasione del Salone del Mobile, Oppo guarda ora al mondo dello sport, con una linea dedicata ai tifosi rossoneri che permette non solo di proteggere il proprio Find N2 Flip ma anche di vestirlo con i colori della propria squadra del cuore.

Oltre alle cover firmate AC Milan, grazie agli sfondi animati rossoneri è possibile personalizzare anche il display esterno interattivo da 3,26’’ dello smartphone, il più ampio del segmento flip.

La partnership tra OPPO e AC Milan rappresenta un binomio vincente tra l’eccellenza tecnologica e lo spirito competitivo, che mira a offrire ai tifosi una nuova esperienza di personalizzazione e coinvolgimento con la propria squadra del cuore.

Si acquista su OPPO Store

Da oggi, lunedì 22 maggio con l’acquisto di OPPO Find N2 Flip solo su OPPO Store si potrà acquistare in bundle la propria cover AC Milan preferita. La cover sarà disponibile anche singolarmente a un prezzo di 59,99 euro. Da questa data è inoltre possibile personalizzare il display esterno con dei wallpaper dinamici scaricandoli tramite un link disponibile nella pagina dedicate di OPPO Store. Ulteriori informazioni sull’esclusiva collezione OPPO X AC Milan disponibili su: https://www.oppostore.it/collections/oppo-ac-milan

Inoltre, fino al 31 maggio, per i nuovi iscritti a OPPO Store, Community e newsletter, saranno disponibili promozioni esclusive su un’ampia selezione di dispositivi dell’ecosistema OPPO, dagli smartphone flagship fino ai dispositivi audio e wearable.