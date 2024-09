OPPO e Discovery Channel Celebrano la Diversità Culturale nel 20° Anniversario di OPPO

Per celebrare il suo 20° anniversario, OPPO ha collaborato con Discovery Channel per lanciare il progetto Culture in a Shot. Questa iniziativa globale mira a preservare la diversità culturale attraverso la tecnologia delle immagini, utilizzando gli smartphone OPPO per catturare e proteggere le tradizioni culturali di tutto il mondo. La collaborazione sottolinea l’importanza della diversità culturale, parte integrante dell’identità di OPPO sin dalla sua fondazione nel 2004, quando l’azienda è diventata un marchio di dispositivi smart con operazioni in oltre 60 Paesi.

“Portraits of Legacy”: Celebrazione della Diversità Culturale

Il tema del progetto di quest’anno, “Portraits of Legacy”, mette in evidenza il viaggio culturale catturato attraverso la tecnologia fotografica di OPPO. Artisti, musicisti e artigiani di varie culture sono i protagonisti di questa iniziativa, che documenta i loro sforzi per preservare tradizioni senza tempo. Da musicisti tradizionali delle tribù collinari della Thailandia, agli artigiani del batik in Indonesia, fino ai ballerini di flamenco in Spagna, OPPO racconta storie di coloro che dedicano la loro vita a mantenere vivi i loro patrimoni culturali.

Il Viaggio Culturale: Thailandia, Indonesia e Spagna

Il viaggio fotografico di OPPO inizia a Chiang Mai, Thailandia, dove il fotografo Jerome Teo, partner di Discovery Channel, documenta la vita delle tribù collinari del nord. Questi gruppi etnici minoritari, come il popolo Lisu e i Lahu, esprimono la loro identità attraverso musica, artigianato e rituali antichi. Le immagini catturano la ricchezza delle tradizioni locali, minacciate dall’industrializzazione ma ancora vitali per le comunità.

A Yogyakarta, in Indonesia, il focus si sposta sull’arte del batik, una forma d’arte intricata che richiede pazienza e abilità per essere tramandata alle nuove generazioni. Jerome fotografa gli artigiani impegnati a preservare quest’arte antica, minacciata dalla crescita dell’industria tessile moderna. Ogni pezzo di batik racconta una storia unica, riflettendo le profonde radici culturali del paese.

Infine, a Siviglia, Spagna, il viaggio culturale termina con la documentazione del flamenco, una forma d’arte appassionata nata dalle tradizioni gitane. I ballerini di flamenco sono immortalati nelle loro performance vibranti, mentre l’iniziativa di OPPO si concentra sulla protezione dell’autenticità di questa tradizione, minacciata dalla commercializzazione.

Impegno di OPPO per la diversità culturale

Oltre alla collaborazione con Discovery Channel, OPPO ha avviato progetti locali come #OPPOMalaysiaThroughTheLens, che incoraggia la comunità malese a utilizzare i più recenti smartphone OPPO per immortalare la loro cultura tradizionale. Con il supporto del Ministry of Tourism, Arts & Culture e della Malaysian National Commission for UNESCO, OPPO ha rilanciato l’interesse per forme d’arte come il Wayang Kulit, la danza Iban Ngajat e il Dondang Sayang.

Inoltre, OPPO ha sfruttato la sua tecnologia innovativa per avvicinare le persone alle culture di tutto il mondo. Con la serie Reno12, OPPO ha lanciato l’AI Studio, che consente agli utenti di creare ritratti di qualità da studio, immergendosi nella cultura del flamenco e altre tradizioni, grazie alla tecnologia GenAI.

Un futuro di scoperta culturale

Il progetto Culture in a Shot rappresenta solo l’inizio dell’impegno di OPPO nella preservazione culturale. Nei prossimi mesi, il progetto porterà gli utenti in tour virtuali attraverso paesi come India e Messico, continuando a utilizzare la tecnologia per evidenziare e proteggere culture meno conosciute. OPPO intende non solo documentare, ma anche promuovere una comprensione e apprezzamento più profondi delle tradizioni culturali globali.