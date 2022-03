OPPO e National Geographic alla scoperta dell’Islanda con lo smartphone Find X5 Pro

OPPO e National Geographic hanno annunciato una collaborazione che ha per obiettivo quello di catturare i panorami e gli scenari dell’Islanda, anche in condizioni di scarsa luminosità. L’iniziativa segue il progetto “Out of This World Colours” nel deserto del Mojave e con “Uncover Antarctica”.

La campagna “Empower Every Moment” di quest’anno, guidata dal fotografo del National Geographic Kiliii Yuyan, mette al centro i suggestivi panorami dell’Islanda, il tutto filmato e fotografato utilizzando unicamente l’ultimo smartphone flagship di OPPO, il Find X5 Pro.

Bingo Liu, President Western Europe di OPPO, dichiara: “Il nostro obiettivo è quello di consentire alle persone di vivere esperienze incredibili attraverso la tecnologia, e con Find X5 Pro saranno in grado di catturare l’intero spettro di colori della vita. Quale modo migliore per dimostrarlo se non visitando una delle zone più belle del mondo e immortalando il paesaggio con una fotografia sorprendente e fedele alla realtà. Le nostre precedenti campagne con National Geographic hanno portato alla scoperta delle bellezze nascoste del nostro pianeta, e siamo felici che le persone possano vedere cosa siamo stati in grado di realizzare insieme questa volta, grazie al potente sistema di fotocamere del Find X5 Pro, che può catturare 1 miliardo di colori mozzafiato”.

Kiliii Yuyan, pluripremiato fotografo del National Geographic, aggiunge: “Una delle più grandi sfide della fotografia su smartphone è scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione. È facile non riuscire a cogliere i dettagli, così come i giochi di chiaro-scuro che possono elevare la fotografia al livello successivo”.

La campagna e il concorso

La campagna “Empower Every Moment” celebra il viaggio di Kiliii attraverso l’Islanda, esplorando luoghi come l’iconica laguna di origine glaciale Jökulsárlón, la straordinaria spiaggia di sabbia nera di Fauskasandur e la cruda bellezza di Kvernufoss; tutti luoghi meravigliosi immortalati grazie a OPPO Find X5 Pro.

Accanto alla campagna con National Geographic, OPPO vuole anche dare a sei persone, di cui una selezionata dall’Italia, la possibilità di intraprendere un viaggio esclusivo alla scoperta dell’Islanda partecipando ad un concorso fotografico. Basterà pubblicare nella sezione dedicata sulla OPPO Community, i momenti più belli scattati durante le proprie esperienze di viaggio, utilizzando facoltativamente gli hashtag #GetawayWithOPPO e #OPPOFindX5Pro, per poter vincere questa esperienza. I contributi postati verranno analizzati da una giuria, composta anche da un fotografo professionista, che terrà conto dei seguenti criteri nella selezione: attinenza con il tema prescelto, impatto e valenza artistica, visione d’insieme, tecnica, composizione e originalità. Oltre al viaggio verranno messi in palio anche 3 smartphone della gamma Find X5. I dettagli e il regolamento del concorso fotografico sono disponibili sulla OPPO Community.