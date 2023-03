OPPO e OnePlus via dall’Europa? Le aziende smentiscono (comunicati ufficiali)

Secondo alcune fonti i due giganti della telefonia, OnePlus e OPPO, potrebbero diminuire il loro impegno in Europa. Alcuni leakers hanno confermato la notizia, ma le aziende hanno commentato le voci offrendo una versione completamente differente.

Partiamo dai fatti: che OnePlus e OPPO non abbiano raggiunto tutti gli obiettivi che si erano prefissati in Europa è cosa nota. Complici una serie di motivi, primo fra tutti una disputa legale con Nokia che impedisce alle due compagnie di distribuire e promuovere i propri prodotti in Germania, uno dei mercati principali. Mercati che, nell’intero continente, per una serie di fattori, non stanno performando al meglio.

Oltre al noto leaker Max Jambor, hanno confermato la notizia anche alcuni colleghi cinesi di 36Kr .

Tuttavia le due aziende non ci stanno e hanno offerto il loro punto di vista con due comunicati stampa di cui riportiamo il contenuto principale:

Il comunicato di One Plus:

OnePlus non uscirà dall’Europa e dal Regno Unito e manterrà operazioni stabili nei mercati locali. OnePlus continuerà a investire in Europa per fornire prodotti e soluzioni innovative ai propri utenti.

OPPO, invece, ha risposto così: