OPPO e Defhouse inaugurano una partnership creativa che vede otto giovani content creator protagonisti di un’avventura unica, che mira a stimolare e coltivare il loro talento digitale grazie alla tecnologia e alla bellezza del mondo che li circonda.

Defhouse, è una casa abitata da otto talent, creator e tiktoker che insieme hanno un seguito di circa 16 milioni di followers e che qui vivono insieme, studiano, incontrano personaggi e creano contenuti, scambiandosi esperienze.

OPPO, brand dal DNA giovane, entra in Defhouse per un anno insieme alla nuova famiglia flagship OPPO Find X3e a tutto l’ecosistema wearable e audio. Con l’obiettivo di supportare i creator durante la loro vita quotidiana e la creazione di contenuti video e fotografici, OPPO cercherà di risvegliare i miliardi di colori del processo creativo dei ragazzi, rendendolo innovativo, semplice e il più naturale possibile.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Defhouse e di portare la nostra tecnologia all’interno della prima concept house in Italia pensata per far crescere il talento dei più giovani. Consideriamo la tecnologia come una forma d’arte e attraverso questo concetto vogliamo stimolare le persone, ma soprattutto i giovanissimi, a fare sempre meglio e a farlo in modo creativo”, commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia. “Defhouse è un’esplosione di colore che risveglia la creatività di questi giovani talenti e anche il nostro. Infatti, insieme al nostro claim Riscopri il Colore, lanciato in occasione della presentazione della nuova famiglia di smartphone OPPO Find X3, vogliamo dare l’opportunità a tutti i ragazzi di riscoprire miliardi di sfumature di colore che ogni giorno ci circondano e far emergere la loro creatività, diventando il loro supporto tecnologico quotidiano, in tutto e per tutto”, conclude Lazzini.