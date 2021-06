OPPO festeggia l’inizio del torneo di Wimbledon colorando le più belle foto d’epoca

A pochi giorni dall’inizio di Wimbledon, OPPO, premium mobile partner del torneo inglese, celebra il ritorno del tennis e delle competizioni attraverso l’iniziativa “Courting the Colour”.

Grazie all’utilizzo di una tecnologia innovativa e alla conoscenza profonda dell’imaging, OPPO, in collaborazione con Getty Images, ha selezionato alcune fra le più significative e iconiche fotografie del passato, che raccontano la storia del torneo, e le ha trasformate a colori.

L’iniziativa “Courting the Colour” è stata presentata a Londra alla presenza di Kevin Cho, Managing Director di OPPO UK e della leggenda del tennis Greg Rusedski, che hanno condiviso il loro entusiasmo per il ritorno del torneo di Wimbledon, che lo scorso anno era stato rinviato a causa della pandemia.

I momenti più iconici di Wimbledon visti da OPPO

Grazie alla tecnologia di OPPO, ogni immagine è stata sottoposta a un lungo processo di restauro da parte degli esperti di Getty Images. La collezione “Courting the Colour”, composta da sette fotografie, ritrae momenti iconici, come i primi atleti afroamericani a vincere Wimbledon, Althea Gibson e Arthur Ashe. Ci sono poi le immagini di Suzanne Lenglen, Helen Jacobs e Fred Perry, famosi per aver portato sul campo di gioco stile e glamour.

Questa collezione fotografica e il suo obiettivo si inseriscono in continuità con la visione della recente OPPO Find X3 Series e in particolare, del nuovo OPPO Find X3 Pro, lo smartphone flagship dell’azienda, con un display da 1 miliardo di colori, che permette agli utenti di sperimentare e vedere il colore e tutte le sue sfumature in un modo completamente nuovo.

Fred Perry e Jack Crawford

Althea Gibson e Darlene Hard

Jimmy Connors e Arthur Ashe

Suzanne Lenglen e Elizabeth Ryan

The All England Croquet and Lawn Tennis Club

Wimbledon dopo la seconda Guerra Mondiale. Ancora visibili i danni al tetto delle tribune

Helen Jacobs e Margaret Scriven

La campagna “Courting the Colour” si inserisce all’interno delle diverse attivazioni del progetto “Play with Heart” di OPPO, creato per avvicinare e per rafforzare il legame emotivo dei fan allo sport. In questa stagione, l’azienda si impegna ad aiutare tutti i tifosi e gli appassionati a vivere il tennis in un modo nuovo, sfidando i propri limiti e condividendo le loro passioni attraverso l’hashtag #ShotOnOPPO, dando l’accesso esclusivo al dietro le quinte; rilasciando sfondi limited edition per gli smartphone; attraverso una sezione dedicata alle notizie su Wimbledon sul sito di OPPO, e naturalmente, attraverso la campagna “Courting the Colour”, riportando il colore alle immagini storiche.