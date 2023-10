Oppo Find N3 avvistato online: le immagini confermano il design

Oppo si sta preparando a lanciare il pieghevole Find N3, e già online sono trapelate le prime immagini. Non in via ufficiale, chiaramente: si tratta di render trapelati e una foto scattata (forse di nascosto), che sembrano confermare il design del nuovo telefono.

Il nuovo Oppo Find N3 avrà un’enorme isola fotografica circolare che porta il marchio Hasselblad. Come si può vedere nelle immagini, occuperà una grande porzione del retro del dispositivo, e conterrà tre fotocamere. Sappiamo che una di queste sarà una lente periscopica con zoom ottico 5x.

Nonostante le dimensioni enormi dell’isola, il flash LED sarà posizionato al di fuori di essa, nell’angolo in alto a sinistra del pannello posteriore, poiché la lente periscopica non permette di inserirlo.

Ci saranno tre colori disponibili, con il Nero che avrà una finitura in ecopelle vegana e gli altri due pannelli probabilmente realizzati in vetro.

Molto probabilmente OnePlus Find N3 rimarrà un’esclusiva del mercato cinese. Non c’è da disperarsi, però: è quasi certo che il pieghevole sarà venduto nel resto del mondo sotto un altro nome, ovvero OnePlus Open. Le sue caratteristiche dovrebbero essere praticamente uguali: del resto, i due brand sono in forte collaborazione. Non c’è che da aspettare un annuncio ufficiale, quindi.