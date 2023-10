Oppo Find N3, ecco il render ufficiale a un passo dal lancio

L’Oppo Find N3 è ormai quasi arrivato, e dovrebbe essere lanciato proprio in questa settimana. Sono tre i modelli che arriveranno: Nero, Verde e Oro. Oggi la compagnia ha svelato finalmente un render ufficiale del pieghevole.

Le novità non si fermano qui però, perchè il noto leaker Evan Blass ha anche pubblicato un’immagine del dispositivo nella sua veste in nero. Confermando che quest’ultima avrà una cover in ecopelle, a differenza di quella dorata che è in vetro.

Il nuovo Oppo Find N3 sarà più grande rispetto al suo predecessore e avrà telecamere con marchio Hasselblad. Le specifiche dovrebbero essere le stesse di OnePlus Open: chipset Snapdragon 8 Gen 2, fino a 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione.

Nella parte interiore del Find N3 ci sarà un pannello OLED LTPO pieghevole da 7,8″, mentre quella anteriore impiegherà un OLED da 6,31″. Entrambi avranno un tasso di aggiornamento di 120 Hz.

È probabile che l’Oppo Find N3 rimanga esclusivo per il mercato cinese, mentre l’OnePlus Fold arriverà sul mercato internazionale con le stesse caratteristiche. In ogni caso, tutto sarà rivelato questo giovedì, o almeno si spera.