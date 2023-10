OPPO Find N3 Flip: la versione “global” sarà presentata il 12 ottobre

Oppo Find N3 Flip, presentato ad agosto e attualmente disponibile solo in Cina, sta per debuttare anche a livello globale. Il primo passo sarà rappresentato dal mercato indiano, dove farà il suo esordio il 12 ottobre. L’evento di lancio inizierà alle 19:00 ora locale e sarà trasmesso in live streaming su YouTube.



Il Find N3 Flip è il primo smartphone a conchiglia a sfoggiare una tripla fotocamera sulla scocca esterna. Offre un obiettivo principale da 50 Megapixel (con OIS), un teleobiettivo da 32 Megapixel e una camera ultrawide da 48 Megapixel. Lo smartphone è inoltre dotato delle numerose funzionalità della fotocamera Hasselblad e di un sensore per selfie da 32 Megapixel.



La selfie cam è posizionata all’interno dello smartphone, alloggiata in un piccolo foro posto nella parte superiore del display pieghevole. Lo schermo è un AMOLED Full HD+ LTPO da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre sulla scocca esterna troviamo uno schermo da 3,26″ con una risoluzione di 720×382 pixel.



Oppo Find N3 Flip è alimentato dal SoC Dimensity 9200, esegue ColorOS 13.2 basata su Android 13 e dispone (in Cina) di 12 GB di RAM con due opzioni di archiviazione: 256 GB e 512 GB. Resta da vedere se il clamshell sarà presentao anche in India com la medesima configurazione.



Fra le altre caratteristiche salienti di Oppo Find N3 Flip ci sono uno scanner delle impronte digitali montato lateralmente, gli altoparlanti stereo, la connettività NFC e una batteria da 4.300 mAh con ricarica cablata da 44 W.

Rimane da capire quando lo smartphone foldable raggiungerà anche l’Europa. Con molta probabilità OPPO potrebbe presentarlo all’inizio del 2024.