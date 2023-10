OPPO Find N3 Flip: oggi lancio in India, mentre il 19 ottobre arriva tutta la gamma

Oppo ha presentato il Find N3 Flip in Cina lo scorso agosto e sembra pronto per il suo debutto a livello globale. Nella giornata di oggi, ad esempio, sarà ufficializzato per il mercato indiano.

Ma c’è un’altra data da tenere d’occhio ed è quella del 19 ottobre, giorno nel quale OPPO ha previsto un evento a Singapore. L’azienda cinese, nel teaser di lancio, si riferisce al lancio della N3 Series e ciò porta a concludere che in quella data oltre a Find N3 Flip sarà lanciato anche il modello foldable Find N3, di recente avvistato in alcune immagini “rubate”.

Oppo Find N3 Flip è già in vendita in Cina e dunque conosciamo tutte le informazioni relative a questo modello: il dispositivo è mosso dal chipset Dimensity 9200+ ed è dotato di tre fotocamere: la principale da 50 Megapixel, a cui si aggiungono un teleobiettivo da 32 Megapixel e un sensore ultrawide da 48 Megapixel.



La vera incognita è quanto costerà il telefono fuori dalla Cina: gli addetti ai lavori si attendono un prezzo superiore ai 1.000 dollari.



Oppo Find N3, invece, sarà dotato di una grande isola fotografica sul retro con un teleobiettivo periscopico. Sulla scocca campeggerà il marchio Hasselblad

Il telefono dovrebbe essere abbastanza simile al modello OnePlus Open con un display OLED da 7,8 pollici all’interno, un OLED da 6,3 pollici all’esterno e un chipset Snapdragon 8 Gen 2 ad alimentare il dispositivo.