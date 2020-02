Oppo Find X2: lancio previsto per il 6 marzo. Due le versioni

Oppo avrebbe dovuto presentare la serie Find X2 al MWC 2020 con un evento che avrebbe dovuto svolgersi proprio domani, sabato 22 febbraio. Tuttavia, con la cancellazione della fiera di Barcellona, ​​la società cinese ha dovuto annullare il lancio.



Ora, grazie a una indiscrezione che viene dal Web (o meglio grazie all’invito comparso in rete), abbiamo la conferma che Find X2 sarà lanciato il 6 marzo.



La linea Oppo Find X2 sarà dotata del chipset Snapdragon 865 e offrirà un display QHD+. Il dispositivo è stato comparso online erroneamente per qualche minnuto qualche giorno fa su un sito di vendite del Vietnam. Un tempo sufficiente per carpire le caratteristiche tecniche elencate: c’è uno schermo Amoled da 6,5″ con Gorilla Glass 6.

È probabile che il dispositivo sia dotato di una memoria di 8 GB di Ram e 256 GB di archiviazione. La batteria sarà da 4.065 mAh.



La sezione imaging sarà composta da un sensore principale da 48 Megapixel e sarà dotata del più recente sensore di Sony che consente la tecnologia di messa a fuoco omnidirezionale. I dispositivi della gamma dovrebbero essere almeno due: Oppo Find X2 e Find X2 Pro.