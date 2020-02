Oppo Find X2 avrebbe dovuto essere presentato il 22 febbraio (cioé sabato prossimo). Tuttavia, dopo la cancellazione del MWC di Barcellona, l’evento è stato rinviato a marzo.



Lo smartphone è però pronto per essere commercializzato e ha fatto un’involontaria apparizione sul sito di un rivenditore online del Vietnam.

OPPO Find X2 è dotato di un display AMOLED da 6,5″ con Gorilla Glass 6. Tuttavia, curiosamente, l’immagine messa a supporto mostra il vecchio Find X: lo si riconosce poiché la nuova versione dovrebbe avere una selfie cam ospitata in un piccolo foro posto nella parte alta del displa, con un sensore da 32 Megapixel. Le specifiche, invece, sono del Find X2 e offrono uno schermo con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Sul retro è presente una fotocamera da 48 Megapixel, oltre a moduli da 13 e 8 Megapixel. La tipologia delle ottiche non è ancora del tutto chiara, ma lo smartphone dovrebbe essere dotato di un obiettivo wide e di un’altro ultra wide.

La fotocamera principale sarà in grado di registrare video con qualità 2160p a 30 fps, nonché clip al rallentatore a 1080p e 240 fps o 720p a 960 fps.



Non ci sono informazioni sul chipset, ma il produttore ha ufficialmente confermato che Oppo Find X2 sarà alimentato dal processore Snapdragon 865. La configurazione di base prevede 8 GB di Ram e 256 GB di spazio di archiviazione, ma ci dovrebbe anche essere una versione con 12 GB di Ram.

La capacità della batteria è di 4.065 mAh ma non ci sono dettagli sulla ricarica: il telefono dovrebbe però avere una ricarica wireless da 30 W e una ricarica cablata Super VOOC 2.0 da 65 W.



La scocca del dispositivo è realizzata in metallo, con inserti in vetro temperato. La scheda tecnica menziona come sistema di sicurezza solo lo sblocco facciale 3D, mentre mancano ancora informazioni sulla tipologia del lettore delle impronte digitali.



Il prezzo di Oppo Find X2 è elencato come VND 40.000.000, circa 1.700 dollari. Ma, niente paura, è solo un classico “testo finto”, al posto del quale verrà apposto il prezzo reale al momento dell’uscita del telefono.

Due, infine, i colori: Blue Ocean e Blue Sea Night.