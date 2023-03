OPPO Find X6 e OPPO Pad 2: ecco la data di arrivo e le prime foto reali

Oppo lancerà la serie Find X6 e il tablet Pad 2 il 21 marzo prossimo. È la stessa società a darne notizia, con tanto di locandina che prevede l’inizio dell’evento di presentazione alle 14, ora cinese.

Oppo Find X6 è raffigurato con un dettaglio che ne mostra un dorso in pelle, con un’isola circolare che contine le fotocamere, delle quali si scorge un obiettivo periscopico.

Nel taglio dell’immagine si può anche notare il logo di Hasselblad, confermato anche da un piccolo cerchio di colore arancione, marchio di fabbrica della società svedese.

Oltre a Find X6 sarà lanciato anche un nuovo tablet, il PAd 2, (o una gamma di dispositivi), che avrà una cornice sottile, un tasto di accensione posto sul lato sinistro e un pulsante a bilanciere per la regolazione del volume nella parte alta.

La serie Oppo Find X6 dovrebbe comprendere due telefoni: Oppo Find X6 con chipset Dimensity 9200 di Mediatek e una versione Pro con Snapdragon 8 Gen 2 che, secondo indiscrezioni, potrebbe non essere lanciata al di fuori della Cina. In realtà, non ci sono ncora notizie ufficiali sulla distribuzione di questa gamma nel nostro Paese.

Pad 2 assomiglia molto al primo Oppo Pad: offre un display LCD IPS da 11 pollici e una batteria da 8.360 mAh. I rumors della vigilia parlano però dell’arrivo di alcuni accessori per tastiera e stilo, oltre a un chipset più potente.

Quasi in contemporanea con questa notizia, il celebre blogger Evan Blass ha pubblicato le prime immagini complete di Find X6, insieme con quelli di alcuni wallpaper presenti nel telefono.