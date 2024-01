OPPO Find X7 Ultra ufficiale con doppio teleobiettivo periscopico

Oppo ha annunciato oggi il suo nuovo flagship Find X7 Ultra. Il telefono batte già alla sua prima uscita alcuni primati del settore degli smartphone: tra questi, troviamo il primo teleobiettivo al mondo a doppio periscopio e il primo sensore Sony LYT-900 da 1 pollice.



Lo sviluppo della fotocamera è stata effettuata in collaborazione con la società svedese Hasselblad. La configurazione quad-cam del Find X7 Ultra integra il motore HyperTone che promette di mantenere l’aspetto naturale delle tue foto senza comprometterne la qualità.

Oppo Find X7 Ultra offre un display OLED LTPO da 6,82” con aggiornamento a 120 Hz e risoluzione QHD+. Il pannello ha una luminosità di picco fino a 4.500 nit e supporta ProXDR, che è la versione di Oppo del formato immagine Ultra HDR.

Lo smartphone è mosso dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, abbinato a un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0.



Le fotocamere sono uno degli aspetti chiave del Find X7 Ultra, e per un motivo. Oppo ha inserito infatti quattro potenti sensori da 50 Megapixel, capitanati dal sensore Sony LYT-900 da 1 pollice di seconda generazione con apertura f/1.8 e OIS.



L’obiettivo ultragrandangolare è anch’esso un sensore Sony LYT-600 con una dimensione di 1/1,95″ e una lunghezza focale equivalente di 14 mm. Ha un’apertura f/2.0 e autofocus ed è in grado di riprendere oggetti fino a 4 cm.

Molto interessante anche la soluzione a doppio periscopio, che vediamo per la prima volta su uno smartphone. Oppo X7 Ultra mantiene la fotocamera periscopica 3x da 65 mm con Sony IMX890 da 1/1,56” dell’Oppo Find X6 Pro, che offre una luminosa apertura f/2.6, OIS e una distanza minima di messa a fuoco di soli 25 cm. Ma aggiunge un teleobiettivo 6x da 135 mm con un sensore Sony IMX858 da 1/2,51”. Dispone anche di OIS e può mettere a fuoco da 35 cm.

Oppo afferma che la configurazione quad-cam offrirà uno zoom fluido tra 14 mm e 270 mm, senza un particolare degrado della qualità dell’immagine.



L’app della fotocamera del Find X7 Ultra sarà dotata di una modalità Master, sviluppata insieme con Hasselblad. È una modalità Pro avanzata che consentirà di regolare tutti i parametri dell’immagine e abilitare lo scatto RAW. Una modalità RAW MAX a 16 bit arriverà a marzo con un aggiornamento software.



Oppo Find X7 Ultra integra una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica cablata da 100 W e quella wireless da 50 W. Il telefono gira su Android 14 supportato dalla ColorOS.

ILe opzioni di colore sono tre: Ocean Blue, Sepia Brown, and Tailored Black.



Purtroppo, al momento, Oppo Find X7 Ultra sarà disponibile solo in Cina. I prezzi e le date di vendita saranno confermati nelle prossime ore.