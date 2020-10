Oppo programma il suo smartphone pieghevole

OPPO è l’ultimo produttore di smartphone a brevettare un design pieghevole per un telefono cellulare perché sia Samsung che Motorola hanno già lanciato un paio di varianti dei loro modelli pieghevoli. Secondo Letsgodigital, OPPO ha depositato il brevetto presso l’OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) nel febbraio di quest’anno e si prepara a svelare qualcosa di concreto.

Il brevetto è stato approvato solo la scorsa settimana e si concentra principalmente sul meccanismo di una cerniera del telefono pieghevole a conchiglia. I rendering inclusi nel documento confermano che il telefono a conchiglia di OPPO è dotato di un design pieghevole che lo renderà meno fragile.

A differenza di Samsung, OPPO sta valutando con il meccanismo di ingranaggi meno complicato per la sua cerniera. L’involucro della cerniera è dotato di un totale di tre piastre di copertura per non consentire alcun tipo di polvere all’interno. Inoltre, l’azienda vuole utilizzare lo stesso meccanismo a cerniera anche per altri smartphone pieghevoli.

Poiché il brevetto riguarda esclusivamente la cerniera, non si fa menzione di altre caratteristiche del dispositivo. Non c’è conferma sulla presenza di un display esterno come visto sul Samsung Galaxy Z Flip o Motorola Razr.

OPPO dovrebbe ridurre al minimo possibile il divario tra i suoi display. La società potrebbe procurarsi i display per i suoi prossimi smartphone pieghevoli dalla cinese BOE anziché da Samsung e mentre quest’ultima utilizza la protezione Ultra-Thin Glass (UTG), i display pieghevoli di BOE utilizzeranno CPI (poliimmide incolore) per una protezione extra.