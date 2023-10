OPPO: i cinque progetti che hanno vinto l’Inspiration Challenge 2023

OPPO ha annunciato i cinque progetti vincitori dell’OPPO Inspiration Challenge 2023 in seguito al completamento del Global Final Demo Event a Singapore. Avviata dall’Istituto di Ricerca OPPO e supportata da Qualcomm, GSMA 5G IN, Amazon Web Services e LinkedIn, l’Inspiration Challenge di quest’anno ha visto i partecipanti presentare proposte nelle categorie “Inspiration for People” e “Inspiration for the Planet”, ciascuna mirata a individuare soluzioni capaci di sostenere la filosofia di OPPO a sostegno della “Virtuous Innovation”.

Dopo tre sfide regionali e un acceleration camp, sono stati selezionati cinque progetti vincenti tra i 687 proposti da team provenienti da 66 paesi e regioni in tutto il mondo. Questi team continueranno a collaborare con OPPO e i suoi partner per realizzare i loro progetti.

“Siamo estremamente grati per il supporto dei nostri partner e per tutti i professionisti e gli imprenditori che hanno partecipato all’OPPO Inspiration Challenge di quest’anno, specialmente i cinque team vincitori che hanno dimostrato l’incredibile potenziale della tecnologia innovativa”, ha dichiarato Jason Liao, President of the OPPO Research Institute. “Dopo cinque mesi di valutazione approfondita, abbiamo avuto modo di visionare un’ampia varietà soluzioni innovative e all’avanguardia rivolte a numerose questioni sociali critiche ma spesso trascurate, proposte da startup provenienti da tutto il mondo. Insieme, attraverso la Inspiration Challenge, non vediamo l’ora di collaborare con questi team per portare il potere dell’innovazione virtuosa in ogni angolo del mondo.”

Durante il Global Final Demo Event, OPPO ha collaborato con 6 team di startup, sia di quest’anno che dell’anno scorso, per presentare i loro prodotti e prototipi all’avanguardia; tra questi, Bluepha Co., Ltd. ha lavorato alla creazione di un packaging ecologico per smartphone, nonché installazioni artistiche realizzate con materiali biodegradabili capaci di mostrare la leggerezza e la flessibilità degli smartphone pieghevoli di OPPO e il suo impegno nei confronti dell’ambiente.

Woola, un’altra startup focalizzata sulla sostenibilità, ha mostrato il packaging realizzato per l’OPPO Watch in lana riciclata.

Uno dei vincitori dell’Inspiration Challenge dell’anno scorso, TangTangQuan, è tornato sul palco per mostrare una funzione di monitoraggio della glicemia per l’OPPO Watch 4 Pro che consente ai pazienti diabetici di monitorare in tempo reale i loro livelli di glucosio nel sangue utilizzando un’interfaccia personalizzata per lo smartwatch.

Quest’anno, OPPO ha collaborato per la prima volta con Deloitte China per presentare un Acceleration Camp prima del Global Final Demo Event. Durante questo camp, esperti dell’OPPO Research Institute si sono uniti ai membri dei dipartimenti software, hardware, investimenti, università e ricerca, IoT di OPPO, insieme a esperti del settore di Deloitte China, per discutere con i migliori 15 team e fornire consigli su tecnologia, tendenze del settore e prospettive commerciali delle loro proposte.

Alla fine dell’evento, cinque proposte vincenti sono state selezionate tra i quindici finalisti da una giuria composta da membri dell’OPPO Research Institute, dal dipartimento degli investimenti di OPPO e dai partner del programma Temasek International, GSMA, Fidelity International e XNode.

I giudici hanno valutato le proposte secondo quattro criteri: fattibilità, innovazione e originalità, potenziale a lungo termine e valore sociale. Ogni team vincitore ha ricevuto un finanziamento di 50,000$ oltre all’opportunità di sviluppare ulteriormente le proprie idee in collaborazione con OPPO e i suoi partner. Inoltre, “Piattaforma interattiva 3D” e “Flint Paper Battery” hanno ricevuto i premi People Choice awards nelle categorie “Inspiration for People” e “Inspiration for the Planet”, mentre “Impulse (Non Surgical Hearing Aid)” e “Flint Paper Battery” hanno ricevuto i premi Media Choice.​

OPPO continuerà a riunire professionisti, imprenditori e team di startup attraverso l’Inspiration Challenge per sviluppare e implementare soluzioni innovative che consentano a un numero sempre più ampio persone di beneficiare del potere della tecnologia.

Per saperne di più sull’OPPO Inspiration Challenge e sulle proposte vincenti di quest’anno, visitare il sito ufficiale all’indirizzo https://www.oppo.com/en/proposal/.