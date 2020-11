Si tiene domani l’Oppo Inno Day, la conferenza annuale del produttore cinese in in cui l’azienda rivelerà alcune fra le sue ultime innovazioni.



Lo scorso anno Oppo aveva presentato il concept di una fotocamera sotto il display. Domani, invece, ci aspettiamo il lancio di uno smartphone con ricarica rapida da 125 W.

La società introdurrà anche un concept device con display arrotolabile, almeno secondo quanto afferma un post ufficiale su Weibo.



La foto, allegata al post, non rivela come il display ruoterà o si arrotolerà, ma guardando l’immagine appare abbastanza chiaro che siamo in presenza di una nuova tecnologia molto evoluta. Inoltre, la società stessa ha scritto “in futuro, il tuo telefono potrà arrotolarsi liberamente“.

L’Oppo Inno Day si svolge a Shenzhen, in Cina. L’evento, che lo scorso anno si era tenuto fisicamente, quest’anno si svolge con modalità virtuali.

Naturalmente Cellulare Magazine seguirà l’evento e vi aggiornerà riguardo a tutte le novità presentate.