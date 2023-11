OPPO lancia ColorOS 14, basata su Android 14. Ecco tutte le novità

OPPO ha annunciato il rollout globale del sou nuovo sistema operativo ColorOS 14, basato su Android 14.

ColorOS 14 introduce l’Aquamorphic design ottimizzato, funzioni smart basate sull’intelligenza artificiale per una maggiore efficienza, una tecnologia aggiornata sviluppata per offrire prestazioni ultra-lisce e strumenti di facile utilizzo per la sicurezza e la protezione della privacy.

Crescita e apprezzamento di ColorOS

L’interfaccia utente ColorOS è cresciuta negli anni e, dal suo lancio, avenuto nel 2013, ha raccolto più di 600 milioni di utenti attivi nel mondo.

ColorOS, passata in breve tempo da interfaccia a vero e proprio sistema operativo per gli smartphone OPPO, si è distinata per la sua intuitività, in grado di facilitare la navigazione e l’accesso alle funzionalità del dispositivo, per i livelli di personalizzazione avanzata (gli utenti possono personalizzare l’aspetto del loro dispositivo attraverso una vasta gamma di temi, sfondi e stili icona), per un’intelligente gestione dell’energia, che permette una maggiore durata della batteria e migliora le prestazioni complessive del dispositivo e per le funzionalità fotografiche avanzate dedicate alla fotocamera.

Aggiornamenti continui e regolari, hanno fatto di ColorOS un’interfacia dalle prestazioni sempre affdabili.

ColorOS 14: le novità

Con la versione 14 OPPO ha ottimizzato l’Aquamorphic Design (lanciato sulla versione 13), con nuovi effetti sonori, sistemi di colore, interazioni e altro ancora, rendendo l’esperienza dello smartphone più intuitiva.

Si parte con la sezione audio, nella quale OPPO, ha incluso dieci set di suonerie a tema Aquamorphic per chiamate, sveglie e notifiche, oltre a sette design sonori dell’UI per offrire agli utenti un’esperienza audio armoniosa su tutti i device.

ColorOS 14 è inoltre dotata di un sistema di colorazione Aquamorphic aggiornato in grado di adattarsi in modo intelligente allo stato dello smartphone, all’ora e ai contenuti sullo schermo.

Il nuovo design Aqua Dynamics integra le forme di interazione più comuni in bolle, capsule e pannelli che si espandono dalla barra di stato per presentare le informazioni in un modo fluido e fondendosi in modo naturale grazie ad un’interruzione minima.

L’Always On Display si arricchisce del Go Green AOD: si tratta di tre serie di pagine Environment Vision, ognuna delle quali include cinque animazioni legate all’ambiente che possono cambiare in base al conteggio dei passi giornalieri degli utenti, mostrando le ridotte emissioni di anidride carbonica che si ottengono camminando invece di utilizzare altri mezzi di trasporto.

Tutto il sistema è permeato dall’intervento dell’intelligenza artificiale, così come lo è Smart Touch, permette di selezionare contenuti come testo, immagini e video dal sistema e da app di terze parti e di raccoglierli nel File Dock.

Il nuovo File Dock sulla Smart Sidebar consente agli utenti di condividere più facilmente i contenuti tra le varie app attraverso lo split-screen, le finestre fluttuanti o il Dock stesso. I contenuti possono essere archiviati automaticamente nel File Dock e possono essere sincronizzati su diversi dispositivi come smartphone e tablet per aumentare la produttività.

Smart Image Matting permette invece di ritagliare più soggetti, come persone e animali, da una singola immagine o da un video in pausa. Gli utenti possono modificare i ritagli in File Pocket, File Dock e in modalità split screen, nonché condividerli con gli amici o utilizzarli per personalizzare uno sfondo o un poster.

La fluidità di tutto il sistema è stata migliorata con l’aggiornamento del Trinity Engine che, fra le sue funzionalità cardine, vede la ROM Vitalization, la RAM Vitalization e la CPU Vitalization. La prima libera la memoria comprimendo i dati delle applicazioni e dei file, la seconda accelera le prestazioni e permette di mantenere più app in background, la terza bilancia prestazioni e risorse, assicurando un miglior risparmio energetico.

ColorOS 14 è dotato di Smart Charging, un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di regolare automaticamente la corrente di carica in base allo stato di utilizzo dello smartphone, per aiutare a prevenire un’inutile usura della batteria.

Sicurezza e privacy in ColorOS 14

C’è una nuova funzione di protezione della privacy. Si chiama Picture Keeper ed è progettata per impedire alle app di utilizzare in modo improprio le autorizzazioni per le foto o i video personali. Le app devono ottenere l’autorizzazione per accedere alle foto o ai video selezionati.

Quando arriva ColorOS 14?

A partire da ottobre, la versione beta globale di ColorOS 14 ha iniziato ad essere distribuita in alcune regioni selezionate.

La versione globale ufficiale, invece, arriverà prima su Find N2 Flip in regioni selezionate.