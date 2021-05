OPPO lavora a un nuovo smartwatch, sportivo o con WearOS

Oppo si prepara ad annunciare la sua linea di smartphone Reno6 alla fine di questa settimana, ma c’è un altro dispositivo che sta facendo parlare di sè, e non è un telefono. Si tratta infatti di un nuovo smartwatch che Oppo potrebbe portare sul mercato entro la fine dell’anno.

Come riportato da LetsGoDigital, il produttore cinese ha recentemente depositato un nuovo modello presso l’Ufficio per la proprietà intellettuale dell’UE con il nome “Oppo Watch Free“. Il deposito è classificato come “activity tracker indossabile”, “orologio da polso” e “orologio per uso sportivo”.

Considerato il nome, Oppo Watch Free potrebbe essere una variante dell’Oppo Watch con sistema operativo Wear OS, ma si sa ancora troppo poco.

Il nuovo modello potrebbe anche essere una variante più piccola di Oppo Watch, al momento disponibile con quadrante da 41 mm e 46 mm. Sicuramente l’ipotesi più suggestiva è quella di un nuovo orologgio con WearOS. Proprio pochi giorni fa Google, nel corso del suo I/O, la conferenza annuale degli sviluppatori, ha mostrato di voler cambiare passo e di voler dare un forte impulso alla sua piattaforma per smartphone. Tuttavia, la stretta collaborazione con Samsung potrebbe rendere più difficiali i rapporti con gli altri produttori di hardware.

Infine, molti ritengono che OPPO possa voler guardare al mondo dello sport, con un vero e proprio sportwatch dedicato a chi predilige l’attività all’aria aperta. Ne sapremo di più molto presto…

