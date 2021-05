OPPO Watch torna nei negozi nella versione da 46 mm di diametro

OPPO Watch torna disponibile nella versione da 46mm WiFi nella colorazione Black, nei negozi di elettronica di consumo e su Amazon.it, al prezzo consigliato di 299,90€.

Lo smartwatch di OPPO torna dunque sul mercato dopo il lancio avvenuto alla fine dello scorso anno e con nuova disponibilità. E non solo, perché per Oppo ha previsto una promozione speciale per chi deciderà di acquitare il dispositivo. Fino al 30 maggio, tutti coloro che si metteranno al polso OPPO Watch riceveranno in omaggio gli auricolari true wireless OPPO Enco W11, per un valore commerciale di 39,90€.

“L’ecosistema OPPO si arricchisce giorno dopo giorno, per garantire ai suoi sempre più numerosi utenti il meglio della tecnologia e dell’innovazione. OPPO Watch è sicuramente uno dei device più amati, la proposta ideale per chi è alla ricerca di un compagno affidabile e per tutti gli appassionati di sport. Inoltre, con il suo design raffinato e versatile, OPPO Watch riflette al meglio l’attenzione e la cura al dettaglio che da sempre caratterizzano il brand”, ha commentato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Animato da Wear OS di Google, lo smartwatch può contare su un pacchetto di oltre 4000 già disponibili, che comprende anche l’utilizzo di Google Pay per i pagamenti e di Google Maps per la navigazione turn-by-turn. Per il monitoraggio del proprio benessere fisico, OPPO mette a disposizione l’app HeyTap Health, disponibile sia su Google Play Store che su Apple App Store, per tutti i device iOS.

L’orologio è in grado di tracciare tutti i parametri dell’attività sportiva e della propria salute. Grazie a una attenta gestione energetica, OPPO Watch 46mm offre fino a 21 giorni di autonomia. Infine, la ricarica Flash VOOC Watch garantisce 16 ore di autonomia con una carica di soli 15 minuti.