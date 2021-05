Apple Music aggiorna tutto il suo catalogo in qualità Hi-Fi, senza aumenti di prezzo

Questo è l’annuncio che tutti i possessori di Apple amanti della musica stavano aspettando: la qualità CD sta finalmente arrivando su Apple Music. Dopo diverse settimane di indiscrezioni e conferme, oggi Cupertino ne ha ufficializzato l’arrivo.

Dal prossimo giugno, gli abbonati ad Apple Music beneficeranno dell’intero catalogo con qualità senza perdita di audio, il tutto senza aumentare il prezzo dell’abbonamento (9,99€/mese) dove la concorrenza (Amazon, Deezer, Tidal, Qobuz in particolare) addebita almeno cinque euro in più. Un segnale forte che potrebbe sconvolgere il mercato e costringere i rivali, compreso il futuro servizio Sportify, ad allinearsi in tempi rapidissimi.

Qualità da CD…in streaming

Saranno quindi disponibili più di 75 milioni di titoli con la stessa qualità del file audio originale. Per questo, Apple utilizzerà il suo codec ALAC (Apple Lossless Audio Codec) che preserva ogni bit del file iniziale. “Ciò significa che gli abbonati e Apple Music potranno ascoltare esattamente la stessa cosa di ciò che gli artisti hanno creato in studio”. La dimensione del file del brano originale viene compressa ma preservando la qualità del suono.

Apple spiega che il livello “Lossless” inizierà con la qualità CD (16 bit a 44,1 kHz) e salirà a 24 bit a 48 kHz per i file contrassegnati con “Hi-Res Lossless”. Quest’ultimo sarà riproducibile in modo nativo sui dispositivi Apple mnetre la risoluzione senza perdita elevata fino a 24 bit a 192 kHz sfruttando un convertitore digitale-analogico di tipo DAC.

Audio spaziale e Dolby Atmos

Apple ha quindi deciso di alzare l’asticella in termini di qualità del suono a tutti i suoi abbonati. Ciò include l’aggiunta di Spatial Audio che “crea esperienze audio coinvolgenti con un suono multidimensionale e chiaro”, aggiunge Apple nel suo annuncio di rilascio.

Apple Music supporterà anche Dolby Atmos. I titoli compatibili nel catalogo possono essere ascoltati in Dolby Atmos per un suono ancora più avvolgente, con strumenti chiaramente identificabili e dettagli del palcoscenico. Apple ha annunciato che questo coinvolgeva artisti come J Balvin, Gustavo Dudamel, Ariana Grande, Maroon 5, Kacey Musgraves, The Weeknd e molti altri.

Pertanto, le tracce Dolby Atmos possono essere riprodotte su AirPods e cuffie Beats con chip H1 o W1, nonché sugli ultimi iPhone, iPad e Mac. Dispositivi compatibili con la tecnologia Spatial Audio di Apple.

Per scoprire quali titoli o album sono interessati, Apple fornirà loro un badge in modo che siano meglio identificabili all’interno di Apple Music. E per aumentare l’elenco delle tracce, Apple e Dolby hanno indicato il numero di studi compatibili con Dolby per mixare ancora più tracce.

Come attivare la qualità audio più elevata

La nuova funzionalità richiede un iPhone, iPad, iPad Pro o iPad mini, un Mac o una Apple TV con le ultime versioni dei sistemi operativi (iOS, iPadOS, tvOS, macOS).